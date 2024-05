Szárnyaltak az amerikai tőzsdék az inflációs adat után: mindhárom vezető index rekordon zárt

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalékot emelkedett, a S&P 500 0,5 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 0,7 százalék pluszban zárt.

Az ázsiai tőzsdéken ma reggel nagyrészt esés látszik, a Nikkei 0,1 százalékkal került lejjebb, a sanghaji piac 0,4 százalékot esett, míg a szingapúri tőzsde 0,7 százalékot gyengült.

Nagyrészt emelkedéssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,5 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,3 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 0,6 százalékot emelkedhet.

Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,1 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,1 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,01 százalékot eshet.

Mi várható makro fronton?

Ma már több adat érkezik. Idehaza az építőipar és az ipar számait közli a Központi Statisztikai Hivatal, az Eurostat közzéteszi az első negyedéves GDP második becslését és a tagállami rangsort: megtudjuk belőle, milyen erőben van a magyar gazdaság a kontinens többi országához képest. Érkezik az amerikai kiskereskedelmi adat, ez a piacok számára elég fontos adat, ugyanis a gazdaság erejéről, pontosabban a kereslet alakulásáról árulkodik, ami az inflációs kilátások egyik legfontosabb indikátora.

ENNÉL SOKKAL FONTOSABB LESZ VISZONT AZ AMERIKAI INFLÁCIÓS ADAT, EGYÉRTELMŰEN EZ A HÉT LEGFONTOSABB ADATA.

Az év első negyedévében az infláció meghaladta a várakozásokat, és az áprilisi piaci hangulatromlást is a vártnál magasabb infláció idézte elő. Egy magas inflációs adat most is odaverne a piacoknak, nem kérdés, annál is inkább, mivel a trendszerűen gyengülő munkaerőpiac mellett egy vártnál magasabb áremelkedési dinamika nem kis meglepetést okozna.

2024. május 13-május 19. Makronaptár Magyar makrogazdaság május 14. kedd 16:00 ÁKK 3 hónapos dkj aukció május 15. szerda 8:30 MNB Havi fizetési mérleg márc. május 15. szerda 8:30 MNB Statisztikai mérleg ápr. május 15. szerda 8:30 KSH Építőipar márc. május 15. szerda 8:30 KSH Ipar (második becslés) márc. május 16. csütörtök 11:30 ÁKK Kötvényaukció május 17. péntek 8:30 MNB Devizatartalék ápr. Nemzetközi makrogazdaság május 13. kedd 8:00 UK Munkanélküliség ápr. május 13. kedd 14:30 USA Ipari termelői árak ápr. május 14. szerda 11:00 EU GDP (második becslés+rangsor) Q1 május 14. szerda 11:00 EU Ipari termelés márc. május 14. szerda 14:30 USA Infláció ápr. május 14. szerda 14:30 USA Kiskereskedelem ápr. május 15. csütörtök 1:50 Japán GDP Q1 május 15. csütörtök 14:30 USA Lakásépítési engedélyek ápr. május 15. csütörtök 15:15 USA Ipari termelés ápr. május 16. péntek 4:00 Kína Ipari termelés ápr. május 16. péntek 4:00 Kína Kiskereskedelem ápr. május 16. péntek 11:00 EU Infláció (második becslés+rangsor) ápr. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Mi történt eddig a tőzsdéken?

A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 15,8 százalékos elmozdulással a FTSE MIB index áll az élen, a sereghajtó 5,0 százalékos emelkedéssel a Dow Jones index.

A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 38,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Mol papírja áll 7,7 százalékos emelkedéssel.

A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Ezüst árfolyama már 17,1 százalékot emelkedett.

Fontosabb instrumentumok Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év Amerikai részvényindexek Dow Jones 39 558,11 0,3% 1,7% 4,1% 5,0% 18,8% 54,9% S&P 500 5 246,68 0,5% 1,1% 2,4% 10,0% 27,2% 85,1% Nasdaq 18 322,77 0,7% 1,3% 1,8% 8,9% 37,4% 147,5% Ázsiai részvényindexek Nikkei 38 356,06 0,5% -1,2% -3,0% 14,6% 30,5% 82,1% Hang Seng 19 073,71 -0,2% 3,2% 14,1% 11,9% -2,8% -32,2% CSI 300 3 657,05 -0,2% -0,1% 5,2% 6,6% -7,1% 0,3% Európai részvényindexek DAX 18 716,42 -0,1% 1,6% 4,4% 11,7% 17,6% 56,1% CAC 8 225,8 0,2% 1,9% 2,7% 9,0% 10,9% 54,0% FTSE 8 428,13 0,2% 1,4% 5,4% 9,0% 8,7% 16,4% FTSE MIB 35 151,42 1,0% 2,7% 4,1% 15,8% 28,5% 68,2% IBEX 11 239,3 0,8% 1,4% 5,2% 11,3% 21,7% 23,1% Régiós részvényindexek BUX 68 864,25 -0,1% 0,0% 2,3% 13,6% 49,6% 71,8% ATX 3 722,29 1,0% 2,1% 4,7% 8,4% 17,2% 22,1% PX 1 555,77 -0,2% 0,5% -0,2% 10,0% 13,4% 48,1% WIG20 87 797,31 0,5% 1,5% 6,0% 11,9% 37,9% 56,2% Magyar blue chipek OTP 18 230 0,4% -2,0% 3,6% 15,4% 67,9% 51,3% Mol 3 044 -0,7% 1,5% -0,1% 7,7% 10,8% -4,3% Richter 9 570 -0,8% 1,0% 1,9% 9,4% 15,2% 86,7% Magyar Telekom 942 0,3% 2,2% 3,0% 38,1% 123,8% 119,1% Nyersanyagok WTI 79,62 -1,4% -0,4% -7,9% 10,8% 12,3% 28,9% Brent 82,38 -0,9% -0,9% -10,1% 6,0% 11,1% 15,4% Arany 2 350,8 0,6% 1,5% -2,6% 13,8% 16,9% 81,3% Ezüst 28,4 0,7% 4,0% -2,0% 17,1% 18,8% 91,8% Devizák EURHUF 385,6250 -0,3% -0,8% -2,0% 0,9% 4,1% 18,8% USDHUF 356,2356 -0,5% -1,2% -3,7% 3,0% 4,5% 23,1% GBPHUF 448,8750 -0,3% -0,8% -2,3% 1,8% 5,5% 20,1% EURUSD 1,0825 0,2% 0,4% 1,8% -2,0% -0,3% -3,5% USDJPY 155,9150 0,0% 1,0% 2,0% 10,6% 15,2% 42,3% GBPUSD 1,2589 0,2% 0,3% 1,2% -1,2% 1,0% -2,5% Kriptovaluták Bitcoin 61 543 -2,2% -1,2% -8,3% 39,3% 129,5% 670,6% Állampapírok 10 éves amerikai állampapírhozam 4,46 -0,8% 0,0% -1,4% 15,3% 28,6% 84,1% 10 éves német állampapírhozam 2,52 1,4% 5,0% 7,8% 26,1% 11,3% -3 652,1% 10 éves magyar állampapírhozam 6,8 -1,3% 1,2% -1,6% 14,7% -13,6% 109,9% Forrás: Refinitiv, Portfolio

