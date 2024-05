Megkapta az első zöld jelzést a Tesla a berlini gyár bővítésére

A Tesla zöld utat kapott a berlini Grünheide-i gyárának bővítésére a helyi tanácstól, annak ellenére, hogy környezetvédelmi aggályok és helyi tiltakozások övezik a projektet, amely az európai elektromosautó-piac dominanciáját célozza meg.

A Tesla csütörtökön jóváhagyást kapott a Grünheide-i helyi tanácstól, hogy bővíthesse németországi gyárát Berlin közelében. Ez az engedély csak az első lépés a vállalat számára, amelynek célja a gyártókapacitás növelése. A terjeszkedési terv logisztikai területek hozzáadását foglalja magában, beleértve egy vasútállomást is. A projekt további jóváhagyásra szorul a környezetvédelmi hatóságok részéről.

A Tesla célja, hogy ezzel a bővítéssel növelje gyárának kapacitását 100 gigawattórányi akkumulátorgyártásra és évi 1 millió elektromos jármű előállítására. Ezzel szeretnék megszilárdítani pozíciójukat az európai elektromos jármű piacán - emeli ki a Reuters hírügynökség.

Környezetvédelmi csoportok és helyiek azonban aggodalmukat fejezték ki, attól tartanak, hogy a gyár bővítése veszélyeztetheti a régió vízellátását. Az üzem ugyanis egy ivóvízvédelmi övezetben helyezkedik el.

A bővítés ellenzői korábban már összetűztek a rendőrséggel, amikor megpróbálták megakadályozni a létesítményhez való hozzáférést. Ezen felül márciusban egy esetleges gyújtogatás miatt az üzem áramellátása megszakadt.

A tanácstagok csütörtöki ülését rendőri védelem mellett tartották meg, miközben tüntetők "People over Profit" és "Turn off the tap on Tesla" feliratú transzparensekkel demonstráltak.

A Tesla már korábban módosította eredeti terveit, miután Grünheide lakosai februárban ellenezték a nagyobb mértékű erdőirtást. Ennek eredményeképpen most már csak 47 hektárnyi erdős terület kivágását tervezik, ami kevesebb mint az eredetileg tervezett mennyiség fele.

Idén szenvedett a Tesla árfolyama, ahogyan az az alábbi grafikonról leolvasható:

Címlapkép: Az amerikai Tesla autógyár németországi üzeme a Berlin közelében fekvõ Grünheidében 2024. március 5-én. Forrás: MTI Fotó/Filip Singer