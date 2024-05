Nagyon súlyos dolog derült ki a magyar napelemes pályázatról

A 100%-os támogatási intenzitású napelemes pályázat kifizetései és elszámolásai olyan mértékben húzódnak már, hogy az nemcsak a kivitelező napelemes cégeknek fáj, hanem a pályázó családoknak is. A Magyar Napelem Napkollektor Szövetség által tragédiaközelinek nevezett helyzet pedig már tovagyűrűző negatív hatással jár más kivitelezőkre is.

A szövetség elérkezettnek látta az időt a helyzet fényében, hogy közérdekű adatigényléssel éljen az illetékes Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium felé a 100%-os napelemes pályázatok feldolgozottságával, kifizetéseivel kapcsolatban. Az RRF 6.2.1-es napelemes pályázat ugyanis már évek óta húzódik.

A szövetségnek megküldött minisztériumi levél legfontosabb számai:

A kiállított Támogatói Okiratok száma 35.710 db (napelemes: 25.994 db, komplex: 9.716 db), melyből elállással érintett 1.621 db (napelemes: 1.183 db, komplex: 438 db).

A hatályos Támogatói Okiratok (kiállított-elállás) száma 34.089 db (napelemes: 24.811 db, komplex: 9.278 db).

A záró elszámolás folyósítása megtörtént 2.564 db esetben (napelemes: 2.557 db, komplex: 7 db).

A folyamatban lévő pályázatok darabszáma (a hatályos TO-záró elszámolás folyósítása megtörtént) 31.525 (napelemes: 22.254 db, komplex: 9.271 db).

Előleg folyósításra 23.536 db esetben került sor, melyből napelemes 15.121 db, komplex pedig 8.415 db.

A kifizetetlen előlegkérelmek száma (melyekben az elfogadás megtörtént, azonban a folyósítás nem) 314 db (napelemes: 153 db, komplex: 161 db). A feldolgozás alatt (beérkezett és a hiánypótlás alatt) lévők száma 591 db (napelemes: 330 db, komplex: 261 db).

A leghosszabb ideje bent lévő előlegkérelem benyújtási ideje 2022.09.14. napja, erre tekintettel az eltelt napok száma 581 (1 db pályázat esetében a speciális eset miatt külön eljárásrendet kell alkalmazni). Egyszerűsített elszámolási mód bevezetését követően a leghosszabb ideje bent lévő előlegkérelem esetében az eltelt napok száma 282 (1 db pályázat esetén a Kedvezményezett kivitelező váltásra vonatkozó módosítási igényt nyújtott be, így a Kedvezményezett válasza 2024.04.24-én érkezett be).

Átlagosan eltelt idő a kérelem beérkezése és a folyósítás között napelemes ügyekben 28 nap, komplex ügyekben 30 nap.

3.082 db elfogadott és 5.575 db le nem zárt záró kifizetési kérelem van a rendszerben. A legrégebben beküldött, nyitott tétel óta eltelt idő 279 nap (1 db pályázat esetén külön eljárásrendet kell alkalmazni). Az átlagosan eltelt idő 55 nap.

Az átlagosan kifizetett támogatás összege az elmúlt két hónapban 125.567.318,-Ft/nap.

A levélben az is szerepelt, hogy az állam 45 milliárd forintot tudott elutalni az érintetteknek.

Szilágyi László, a szövetség alelnöke a fentieket úgy értékelte:

adatokból néhány kifejezetten rémisztő.

"A 34 000 pályázatból mindössze 2564 esetben történt meg a záró elszámolás kifizetése és ebből siralmasan alacsony, mindössze 7 db a komplex pályázatok (ahol nyílászárócsere és hőszivattyútelepítés is zajlott) kifizetése" - írta tájékoztatásában az alelnök.

Különösen annak fényében tragikus a helyzet, hogy a támogatói okiratok határidejei elkezdtek lejárni. Ez nagyon rossz hír minden érintettnek. A pályázatok és napelemes beruházások meghiúsulása a Támogatónak is „fejfájást fog okozni”, hiszen az EU-s forrásból létrejött pályázat feltétele, hogy ezek a napelemes beruházások megvalósuljanak - tette hozzá Szilágyi László, aki azt is hozzátette:

nem csak a napelemeseket és a családokat érinti rosszul a kifizetések ilyen durva elhúzódása, de kihat a nyílászárós és hőszivattyús cégekre is, hiszen a komplex pályázatban ezekre is pályáztak a családok.

Az alelnök azt is előrevetíti, hogy többezer család kerülhet nagyon komoly gazdasági válságba. "Hiszen a pályázat nem teljesülése esetén jogilag a pályázók lesznek számon kérve, elbukják az esetlegesen befizetett önrészeiket (hiába 100%-os a pályázat, nagyon sokan fizettek önrészt is a vállalkozóknak, hogy biztosítsák a beruházásaikat) és a már lekért előlegeket is vissza kell fizetniük, ha a vállalkozó fizetésképtelen lesz. Sajnos több eset előfordult már eddig is és nem vagyok optimista, nagyon sok kivitelező fog erre a sorsra jutni" - magyarázta.

"A helyettes államtitkártól kértük, hogy ne hagyja a családokat ilyen veszélybe sodródni és meg is kaptuk azt a szándéknyilatkozatot, hogy mindent megtesznek, hogy a tönkrement kivitelezők által lehívott előleget ne a vétlen családoktól követeljék vissza. Sajnos hónapok teltek el, de a hivatalos jóváhagyás a kérelmünkre még nem érkezett meg" - jelezte Szilágyi László, aki arra is kitért, hogy az előleglehívások tavaly év elején beindultak és az adatokból is látszik, hogy ez megoldódott, de mivel a záró kifizetések beragadtak, hiába kezdték el a beruházásokat a kivitelezők, döntő többségében nem tudták befejezni. Sok cég tudomása szerint nem is képes befejezni a beruházást. Értékelése szerint "lépéselőnyben vannak a nagyobb, tőkeerősebb cégek és azok, akik diverzifikálták a munkáikat és nem vállaltak be több pályázatot, annak a reményében, hogy időben ki lesznek fizetve és egy befejezett és kifizetett munka után neki kezdenek a következőnek".

A szakember szerint

az a legfélelmetesebb, hogy az elmúlt 60 napban 125 millió forint volt az átlagos napi kifizetés a pályázatban.

"Ha a kifizetések ütemében nem lesz azonnal drasztikus növekedés és marad ez a kifizetési ütem, akkor bizony még évekig tartana kifizetni a pályázatokat, de ennek jogi és gazdasági akadályai is fennállnak" - figyelmeztet a szövetség alalnöke, aki szerint gyors minisztériumi beavatkozás nélkül tragédia fenyegeti az érintett családokat és vállalkozókat.

Címlapkép forrása: Getty Images