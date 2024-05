Így lopott el két testvér 12 másodperc alatt 25 millió dollárnyi kriptoeszközt

Vádat emeltek az Egyesült Államokban két testvér, James Peraire-Bueno és Anton Peraire-Bueno ellen, miután azok a vádak szerint 25 millió dollárnak megfelelő kriptoeszközt loptak el, mindössze 12 másodperc alatt.

A bűncselekmény az Ethereum blokkláncot érintette és a hatóságok szerint a típusát tekintve az első ilyen jellegű csalás volt. Az ügyészek szerint az elkövetők egy sebezhetőséget azonosítottak az Ethereum blokkláncon (amit azóta már egy frissítéssel javítottak), amely révén kiszervezett botokkal azonosítani tudták a legnagyobb értékű függőben lévő kriptotranzakciókat, mielőtt azokat a blokkláncba kerültek volna. Ezután állítólag a botokat használó validátoroknak adták ki magukat, és a függőben lévő tranzakciók átirányításával 25 millió dollárt loptak el - áll a vádiratban. A két testvér a csalás elrejtéséhez fedőcégeket hozott létre, valamint több privát kriptocímet és külföldi kriptotőzsdéket használt.

Miután megvalósították a tervüket, a rablásuk mindössze 12 másodpercet vett igénybe

- mondta Damian Williams manhattani ügyész.

Bár a lopást másodpercek alatt hajtották végre, ezt hónapokig tartó tervezés előzte meg, amelyet a vádirat szerint 2022 decemberében kezdtek el, majd 2023 áprilisában történt a kivitelezés. A testvérek állítólag egy online dokumentumban összegezték négylépcsős tervüket a következő pontokban:

Az eset megkérdőjelezi a blokklánc integritását

- hangzik el az alábbi videóban.

