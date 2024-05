Elfogadták az Európai Unió új mesterséges intelligencia szabályozását

Az Európa Tanács ma elfogadta a mesterséges intelligenciára vonatkozó szabályok harmonizálását célzó törvényt, az úgynevezett EU AI Actet. A kiemelt jogszabály "kockázatalapú" megközelítést követ, ami azt jelenti, hogy minél nagyobb a társadalomnak okozott kár kockázata, annál szigorúbbak a szabályok. Ez az első ilyen jellegű jogszabály a világon, és globális mércét állíthat fel a mesterséges intelligencia szabályozásában - közölte a Tanács . Az EU AI szabályozásásról a június 11-ei Financial IT rendezvényünkön is szó lesz.