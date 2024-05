Kivárnak a befektetők a hét legfontosabb gyorsjelentése előtt

Rengeteg cég beszél a mesterséges intelligenciáról, egyre többen használják, de olyanból kevés van, amelyik a megatrendet konkrétan pénzre tudta volna váltani. Az Nvidia viszont az utolsó kategóriába esik, ráadásul nem kis összegekről van szó: egy év alatt kétszeresére nőtt a cég árbevétele az AI-chipek értékesítésének köszönhetően, a profittermelés pedig a vállalat vezető piaci pozíciója révén még ennél is jóval nagyobb arányban bővült tavaly. Az elemzők arra számítanak, hogy az idei első negyedévben is folytatódott a masszív növekedés, és a korábbi negyedévekhez hasonlóan most is a várakozások felett fog teljesíteni a cég. Megnéztük, hogy milyen várakozásokat fogalmazott meg a piac az Nvidia ma este esedékes gyorsjeletése előtt, és mire lesz érdemes figyelni.