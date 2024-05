Új elmélet látott napvilágot a napviharról, ami káoszt okozhat az egész bolygón

A Northwestern Egyetem és egy nemzetközi kutatócsoport által vezetett tanulmány szerint a nap mágneses mezeje valójában 20 000 mérfölddel a felszín alatt keletkezik. Ezt azután fedezték fel, hogy a csapat egy sor bonyolult számítást futtatott le a NASA szuperszámítógépén. Ezek egyelőre csak kezdeti eredmények, és további kutatásokra van szükség az adatok megerősítéséhez.

A Nap mágneses mezeje 11 évig tartó ciklusban ingadozik. A ciklus legerősebb szakaszában erős szelek és napfoltok alakulnak ki a Nap egyenlítőjénél, valamint olyan anyagfelhők, amelyek a Földön a sarki fényt okozzák. A korábbi elméletek, amelyek a mágneses mezőt mélyebben a Napban helyezik el, nehezen tudták összekapcsolni ezeket a különböző napjelenségeket. A tudósok remélik, hogy további tanulmányozás esetén képesek lesznek ezt az elméletet arra használni, hogy ne csak a naptevékenységek létrejöttét magyarázzák meg, hanem pontosabban megjósolják, hogy mikor fognak bekövetkezni.

