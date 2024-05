Ezeken a piacokon lehet most nagyot szakítani a legnagyobb bank szerint

A JPMorgan elemzője szerint India és Japán kiemelkedik Ázsia dinamikusan fejlődő piacai közül, ahol a részvényindexek jelentős növekedést mutatnak, és az üzleti tevékenység terén is pozitív változások figyelhetők meg, különösen a fúziós és felvásárlási ügyletek területén - írta a CNBC

Filippo Gori, a JPMorgan globális banki tevékenységének társvezetője kiemelte India és Japán piacainak jelentőségét a bank Global China Summitján. Ezeket a piacokat az ázsiai részvénypiacok és üzletkötési környezet "rendkívül érdekes" pontjaiként említette. Gori szerint Japán gazdasága "tűzben ég", míg Indiában a kereslet kiemelkedően magas.

A japán Nikkei 225 és az indiai Nifty 50 részvényindexek jelentős, közel 26%-os növekedést mutattak az elmúlt év során az LSEG adatok alapján. Ezzel szemben a globális fúziós és felvásárlási (M&A) tevékenység csökkenést mutatott 2023-ban. Azonban Japánban az M&A tranzakciók értéke mintegy 23%-kal, 123 milliárd dollárra emelkedett egy év alatt, amit a Bain & Company jelentése is megerősített, kiemelve a japán gazdaság kedvező helyzetét ezen a területen.

India esetében, bár az M&A ügyletek értéke 27%-kal csökkent tavaly, elérve a 136 milliárd dollárt, a Deloitte India jelentése szerint az üzleti és befektetői bizalom fenntartása elősegítheti a tranzakciós értékek helyreállását. A Bain & Company elemzői szerint az indiai piaci hangulat bullish, és javulást várnak 2024-re.

Mind India, mind Japán profitált a "Kína Plusz Egy" stratégiából, amely lehetőséget kínál arra, hogy az USA és Kína között feszülő geopolitikai feszültségek közepette más régiókba irányítsák befektetéseiket. Különösen Indiában várhatóan növekszik az M&A tevékenység, részben az ország gyártókapacitásainak bővítése miatt, ami a globális ellátási láncok átalakításából és kedvező kormányzati politikákból ered.

Az Apple példája is mutatja ezt a tendenciát: egy része gyártását Indiába helyezte át, reagálva ezzel a Kínai Covid-ellenes intézkedésekre. Ennek eredményeképpen az iPhone-ok mintegy 14%-a már Indiában készül.

A mesterséges intelligencia (MI) területe is kiemelt figyelmet kapott Gori szerint, akinek megjegyzéseiből kitűnik, hogy ez az ágazat jelentős növekedési potenciált hordoz magában. A PwC előrejelzése szerint az MI akár 15,7 milliárd dollár hozzáadott értékkel is bővítheti a globális gazdaságot 2030-ra. Gori hozzátette még, hogy az egészségügy és megújuló energiaforrások terén is nagy aktivitást várnak ebben a régióban.

