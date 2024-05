Fontos módosítást fogadtak el az USA-ban, egy lépéssel közelebb az ethereum ETF

A felügyelet csütörtökön jóváhagyta a Nasdaq, a CBOE és a NYSE kérelmét az ethereum árfolyamához kötött tőzsdén kereskedett alapok bevezetésére, ami lehetővé teszi, hogy a termékek még az idén megkezdjék a kereskedést. Bár az ETF-kibocsátóknak is zöld utat kell kapniuk ahhoz, hogy a termékek elindulhassanak, a csütörtöki jóváhagyás jelentős meglepetésgyőzelem ezeknek a cégeknek és a kriptopénz-iparágnak, amely hétfőig arra számított, hogy a SEC elutasítja a kérelmeket.

A döntés az első spot bitcoin ETF-ek SEC általi korábbi jóváhagyását követi, amelyek már több mint 12 milliárd dollárnyi nettó tőkebeáramlást generáltak. Az ethereum alapokkal kapcsolatos döntést régóta várták, különös tekintettel arra, hogy ez összefüggött a VanEck Ethereum ETF-jének engedélyezéséről szóló határidővel. Több, bitcoin ETF-et működtető vállalat, köztük a BlackRock, a Bitwise és a Galaxy Digital is benyújtott ethereum ETF iránti kérvényt.

A hír ellenére az ethereum árfolyama 1,8 százalékot esett ma, bár a hét elején már ralizott közel 20 százalékot a csütörtöki döntéssel kapcsolatos spekuláció miatt. Emellett az SEC szabálymódositása nem garantálja, hogy minden alapot sikeresen be is fognak vezetni.

Konkrétan az SEC végzése jóváhagyja a különböző tőzsdék kérelmeit nyolc különböző ethereum alap jegyzésére. A végzés technikailag nem hagyja jóvá magukat az alapokat, és nem határozza meg a kereskedés megkezdésének időpontját sem.

A várakozások szerint az ethereum ETF-ek mérete kisebb lesz, mint a bitcoin alapoké. A Grayscale Ethereum Trust jelenleg körülbelül 11 milliárd dollár eszközzel rendelkezik, jóval kevesebbel, mint az azóta ETF-é alakított bitcoin alapja.

A csütörtökön jóváhagyott kérelmek nem vonatkoznak az Ethereum hálózaton futó más kriptoprojektekre.

Az Ethereum lehetőséget biztosít az úgynevezett "stakingre" is, amivel a befektetők kamatot szerezhetnek az ethereum-állományukon azáltal, hogy egy ideig zárolják a tokeneket a hálózaton - bár feltételezhető, hogy az ETF-ek az Egyesült Államokban nem vehetnek majd részt ebben. A SEC a Coinbase és a Kraken ellen indított perekben azt állította, hogy a staking-as-a-service ajánlatok be nem jegyzett értékpapíroknak minősülnek. Az Ark, a Fidelity és a Grayscale ebben a hónapban frissítette az ETF-re vonatkozó beadványait és kivette a stakinget az ajánlataiból. Az ETF-termékekből hiányzó staking mechanika hiánya miatt is előfordulhat, hogy az ethereum ETF-ek iránt kisebb lehet az érdeklődés, mint a bitcoin ETF-ek iránt.

