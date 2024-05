Nagy esésből próbálnak talpra állni az amerikai tőzsdék

Miközben az európai tőzsdéken továbbra is döntően negatív hangulat uralkodik, a magyar piac jelentősen felülteljesít. A magyar blue chipek közül több is ralizik, a Richter 2,2 százalékkal került feljebb, de az OTP és a Mol is pluszban lenne, ha a mai osztalékvágás mértékével korrigálnánk az árfolyamokat - ez látszik a BUX értékén.

Ha korrigálnánk az osztalék mértékével az OTP és a Mol árfolyamát, akkor előbbi 1,8 százalékos, utóbbi pedig 0,1 százalékos pluszban lenne.