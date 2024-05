Sorra tartóztatják le a banki csalókat Magyarországon

Bankszakmai ajánlást fogalmaztak meg az online pénzügyi csalások áldozataitól érkező bejelentések megfelelő fogadásának és kezelésének segítésére a Magyar Bankszövetség tagjai számára. A csalóknak rossz hír, hogy online csalásokkal kapcsolatbantavaly év eleje óta 688 embert fogtak el és hallgattak ki gyanúsítottként, több mint 350 embert azonosítottak gyanúsítottként, és 105 embert tartóztattak le. A csalások témakörével június 11-ei Financial IT rendezvényünkön is foglalkozunk, regisztráció és részletek itt!