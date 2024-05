Nincs itt semmi baj, tovább emelkedhetnek az amerikai tőzsdék

A UBS az egyik legoptimistább elemző most a Wall Streeten az S&P 500 indexre, a héten a korábbi 5400 pontról 5600 pontra emelte az indexre vonatkozó célértékét, ami a tegnapi esti zárószintről 6,3 százalékos emelkedésnek felel meg. Ezt megelőzően februárban módosította az irányadó amerikai indexre vonatkozó célárát, de az utóbbi időszak makrogazdasági adatai alapján túlságosan pesszimistának találta az 5400 pontos értéket a stratéga.

Azóta a 2024-es amerikai GDP-növekedési kilátások jelentősen, 1,6 százalékról 2,4 százalékra javultak, a recessziós kockázatok pedig több mutató szerint csökkentek. Mindeközben a negyedéves vállalati jelentési szezon kiemelkedően jól sikerült, korábban az elemzői konszenzus 4,1 százalékos növekedést várt az S&P 500 index egy részvényre jutó eredményére, a tény azonban 10,6 százalékos év/év alapú emelkedés lett. A második negyedév pedig további felértékelődési potenciállal kecsegtet. A UBS az S&P 500 index EPS-ére vonatkozó várakozásait is mintegy 2 százalékkal megemelte 2024-re és 2025-re is.

A Wall Streeten a medián célár az S&P 500 indexre 5300 pont, ahol most is áll az index, a UBS 5600 pontos célértékével vezet a nagy elemzőházak között. Vannak, akik kevésbé optimisták, és aggódnak amiatt, hogy a recesszió megütheti az Egyesült Államok gazdaságát és ezzel együtt a részvénypiacokat is.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ