Gigantikus részvénykibocsátásra készül a világ legnagyobb olajcége

Szaúd-Arábia értékesíteni tervezi a világ legnagyobb olajcégének számító állami Aramco részvényeinek egy újabb csomagját, ami akár 12 milliárd dollárt is hozhat az államkasszának. Ez a világ egyik legnagyobb részvénykibocsátása lenne az olajvállalat 5 évvel ezelőtti tőzsdei bevezetése óta - írta meg a Bloomberg

Szaúd-Arábia újabb részvénykibocsátásra készül az Aramco-val, amely akár 12 milliárd dolláros bevételt is eredményezhet. Ha az értékesítés a jelzett ársáv felső határán valósulna meg, akkor az ügylet a hatodik legnagyobb részvénykibocsátás lenne azóta, hogy a cég a 2019-es tőzsdei bevezetés során 30 milliárd dollárt vont be. Emellett ez lenne a negyedik legnagyobb rábocsátás jellegű részvénykibocsátás ebben az időszakban.

Az alábbi ábrán szereplő T-Mobile US, a Tencent, a BlackRock, és a SoftBank is rábocsátást, tehát az IPO utáni újabb részvénykibocsátást hajtott végre. Ebbe a kategóriába fog esni az Aramco is.

Ha a szaúdiak élnek az opciójukkal, akkor további 1,2 milliárd dollár értékben adhatnak el részvényeket.

A tervezett tranzakció egyben jelzés is arra, hogy Szaúd-Arábia komolyan veszi gazdaságának diverzifikálását. A bevételek segíthetnek a koronaherceg, Mohammed bin Szalmán által vezetett kezdeményezések finanszírozásában, beleértve a mesterséges intelligenciát, a sportot, a turizmust és az ultramodern városprojekt, a Neom fejlesztését.

Az ügylet azért is kulcsfontosságú Szaúd-Arábia számára, mert a globális olajpiac változékony természete és a nyersolaj árának ingadozása miatt a királyság keresi azokat a lehetőségeket, melyeken keresztül csökkentheti gazdaságának olajfüggőségét. Ezáltal nem csak stabilabb gazdasági alapokat teremthet magának, hanem elősegítheti saját pozíciójának erősítését a nemzetközi befektetők körében is.

A rábocsátást már évek óta tervezik, Mohammed bin Szalmán 2021-ben lengette be először, hogy a kormány további részvényértékesítésen gondolkodik.

