Mesterséges intelligencia megoldások a bankszektorban - Jön a Financial IT 2024!

A bankszektor digitális transzformációjával kiemelten foglalkozó Financial IT konferenciánkat már 12. alkalommal rendezzük meg 2024-ben, ahol a banki felsővezetők, IT-döntéshozók, a top tanácsadók, fintech guruk és startupperek, illetve a legfontosabb banki IT-beszállítók vitatják meg a legforróbb banki IT-trendeket. A nagy múltú konferencián nem csupán a technológiai újdonságokkal, hanem a banki digitalizáció üzleti aspektusaival is részletesen foglalkozunk, azaz a banki IT-költésektől kezdve a hatékonyságnövelésen keresztül a mesterséges intelligenciáig minden forró témáról szó lesz a rendezvényen.

Kiemelt témák:

A mesterséges intelligencia betört a bankokba – Use case-ek és legjobb gyakorlatok

Digitális állam és digitális bankolás – Hogyan lesz ebből 15 perces jelzáloghitel-igénylés?

Fintech támadók vs. bankok – Új szintre emelkedett a az inkumbensek és a neobankok harca

Csalások és kiberbiztonság a bankoknál – Egyre durvább módszerekkel támadnak a hackerek, mit lehet tenni? Hogyan változnak a szabályok?

PSD3, AFR 2.0, NIS2, MiCA, AI Act - Nemzetközi és hazai szabályok írják át a bankolást, hogyan és mire kell felkészülni

Payment trendek és innovációk – Merre halad a készpénzmentes világ?

Előadóink lesznek:

Csányi Péter OTP Bank, vezérigazgató-helyettes Csányi Péter közgazdász, vállalatirányítási és pénzügyi szakértő. 2016 augusztusa óta ügyvezető igazgatóként vezette az OTP Bank digitális értékesítésért és fejlesztésért felelős igazgatóságát.

Vinnai Balázs MBH Bank, IVSZ, elnöki főtanácsadó, elnök Vinnai Balázs jogot végzett és az IND Group alapító-ügyvezetőjeként vált ismertté, amely a digitális megoldások vezető fejlesztőjévé és szolgáltatójává nőtte ki magát Európában és a Közel-Keleten.

Foltányi Tamás Erste Bank, operációs igazgató (COO) Foltányi Tamás az Erste Bank Hungary Zrt. operációs igazgatója (COO) és igazgatósági tagja. Ezt megelőzően Foltányi Tamás tíz éven át az FHB Jelzálogbanknál dolgozott, ahol 2005-től kezdve vezérigazgató volt.

Vadócz Zsolt K&H Bank, digitális vezető Zsolt habár közgazdászként végzett, de huszonéves pályafutása során mindvégig az informatika, az innováció közelében dolgozott. Kiemelt projektek szállítása, projektiroda, majd teljes IT terület vezetése.

Jendrolovics Péter Gránit Bank, vezérigazgató-helyettes Jendrolovics Péter 2018 óta irányítja a Gránit Bank lakossági divízióját, 2021 decemberétől vezérigazgató-helyettesként. Irányítása alatt a lakossági terület minden évben kétszámjegyű növekedést ért el.

Szoleczki Zoltán OTP Bank, automatizációért felelős vezető Szoleczki Zoltán közgazdász, innovációs vezető. Karrierjét menedzsment tanácsadóként kezdte, 2017 óta az OTP Bank Digitális Divíziójában dolgozik, ahol a Bank innovációs területének, az OTP LAB-nak a vezetője.

Tóth Lóránt TelcoTrend, Senior Business Consultant Lóránt a Budapesti Corvinus Egyetemen végzett okleveles közgazdászként, majd a Budapest Műszaki Főiskolán mérnök-informatikus másoddiplomát szerzett. Szakmai karrierjét a HP Magyarországnál kezdte.

Pereczes János Magyar Bankholding, Foundation, ügyvezető igazgató

Ángyán Balázs Számlázz.hu, ügyvezető Ángyán Balázs 2002 óta foglalkozik pénzügyekkel, kontrollinggal, üzleti tervezéssel. Közel 20 éves vezetői pályafutása alatt tapasztalatot szerzett start-up cégek indításában és felfuttatásában, válságkezelésben.

Janza Ákos MSCI, Managing Director, Head of Enterprise Transformation, Global Head of Offices Ákos az egyetem elvégzése után Bernben, a Schweizerishe Mobiliar-nál kezdte karrierjét, ahol mind a szoftverfejlesztésben, mind az elektronikus kereskedelmi osztály kiépítésében fontos szerepet játszott.

Galló Csaba Márton CIB Bank, Digitális Csatornák és CRM vezető Galló Csaba Márton 2011-ben diplomázott a Budapesti Corvinus Egyetem gazdaságinformatikus szakán. 1994-től az OTP Bank Számítástechnikai Központjának munkatársa volt, 1997-től pedig a Citibankban dolgozott.

Jendrolovics Máté Intuitech, vezérigazgató Jendrolovics Máté Intuitech vezérigazgatója. Ezt megelőzően Máté a Boston Consulting Group budapesti és londoni irodájáiban dolgozott, mint stratégiai tanácsadó. Tanulmányait a Corvinus egyetemen végezte.

Nyíri József Finshape, társ-vezérigazgató József 15 éves tapasztalattal rendelkezik fintech cégek innovatív fejlesztéseinek és növekedési stratégiáinak megalkotása és működtetése terén. Karrierjét az IND nevű, digitális banki fejlesztéseket szolgáltató cégnél kezdte.

Bartha Lajos Magyar Nemzeti Bank, ügyvezető igazgató 1992-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett közgazdász diplomát. Először könyvvizsgálóként dolgozott majd az Állami Vagyonkezelő Rt-nél portfolió menedzser, illetve később a bankprivatizációs terület vezetője volt.

Schenk Tamás Deloitte Digital, Partner, Strategy & Operations Tamás a Deloitte Magyarország Üzletviteli tanácsadási üzletágának partnere, főként pénzintézeteknek nyújt stratégiai és működéshez kapcsolódó tanácsadást a digitalis stratégia, digitalis transzformáció területén.

Fucsala András Miklós MNB, informatikai igazgató 23 éve konzulensként kezdtem az informatikai szakmát, így sikerült számtalan üzleti folyamatot megismernem és vállalatirányítási rendszer bevezetésével támogatnom. 2006-tól a PSZÁF informatikáján dolgozott.

Szőke Noémi Allianz Hungária, informatikai vezető Szőke Noémi közgazdász, informatikai szakember, banki- és biztosítási piac üzleti folyamatainak szakértője. Az Allianz Hungária informatikai vezetőjeként hatékony, gyorsan reagáló, az ügyféligényeket kiszolgáló szervezetet épít.

Jagusztin László Alerant, technológiai vezető Jagusztin László informatikai diplomáját a Debreceni Egyetemen szerezte, melyet kiegészített egy IT Management mester diplomával a Corvinus Egyetemen. 30+ év szakmai tapasztalattal rendelkezik Magyarországon.

Luspay Miklós Magyar Nemzeti Bank, igazgató Az MNB-ben a Pénzügyi infrastruktúrák és pénzforgalom igazgatóságot vezeti, fő feladatkörébe tartozik a hazai elektronikus pénzforgalmi infrastruktúra fejlesztése, az MNB pénzforgalmi stratégiájának kidolgozása.

Bógyi Attila OTP Jelzálogbank, OTP Lakástakarék, Magyar Bankszövetség, vezető jogtanácsos, munkacsoport elnök 2009-ben diplomázott az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, 2005-2006. között a Barcelonai Egyetem Jogi Karának hallgatója volt. A bankszektorban először az Erste Bankban dolgozott, majd 2016-ban csatlakozott az OTP Csoporthoz.

Bálint Viktor Codecool, marketing igazgató Bálint Viktor közgazdász, marketing és üzletfejlesztési szakértő. A média- pénzügyi tanácsadói illetve a technológiai szektor vezető pozícióban eltöltött 15 évet követően részt vett az egyik legnagyobb hazai IT-képzési vállalkozás felépítésében.

dr. Vári Csaba CIPP/E, CIPM Baker McKenzie, ügyvéd Ügyvéd, adatvédelmi szakember. Szakterülete az adatvédelem, a technológiai jog és a digitális transzformáció, ideértve az online kereskedelmi rendszereket, a közösségi médiát és a TMT terület jogi kérdéseit.

Kanti Péter Dorsum, Head of Digital Assets and Blockchain Péter a Dorsum Digital Assets and Blockchain területének vezetője, több mint 12 év üzleti tanácsadási tapasztalattal a háta mögött.

Dojcsák Dániel Shiwaforce, marketingkommunikációs igazgató A Shiwaforce teljes portfolióját figyelembe vevő kommunikációs és tartalomstratégia kialakításáért és fenntartásáért, üzleti narratíváinak fejlesztéséért felel. A cég üzleti-techológiai ökoszisztémájának építésében vesz részt.

Program

I/A szekció: Digitális bankolás, fintech verseny és AI a bankokban

A fintechek és a bankok közötti UX különbségek elolvadni látszanak, egyre komplexebb termékek kerülnek a digitális csatornákra, és egyre kevesebb stresszel jár a mindennapi elektronikus bankolás. De a digitális transzformáció messze nem ért véget: a legacy rendszerek kiváltása, a digitális folyamatok összefésülése, a genAI robbanás újabbnál újabb kihívásokat hoz a szektornak. Merre tart most a bankok digitális fejlődése? Erről lesz szó a szekcióban.

II/A szekció: Generatív AI és Blockchain a bankszektorban

Berobbant a generatív AI a vállalati világba, a hype ciklus ugyan talán már lefordult csúcsáról, ám itt kezdődik az igazi munka: valós use case-eket kell keresni, tesztelni, bevezetni. Mire volt eddig jó az AI, a machine learning a bankoknál, és mire lesz jó a generatív AI? A MiCA szabályozással a blokklánc technológia is megérkezhet a bankokhoz, a szektor előtt is új lehetőség nyílhatnak meg ezáltal, emellett az innovatív banki UX kérdésével is foglalkozunk a szekcióban.

II/B szekció: Innováció és digitális transzformáció a bankszektorban

A szekcióban a pénzintézeti front-endeken zajló fejlesztések lesznek a fókuszban: melyek azok a területek, ahol a bankok, biztosítók már utolérték a fintech/insurtech kihívókat, hol vannak még faladatok? Mekkora előnyt jelentenek ma a pénzintézeti versenyben a digitális ügyféloldali megoldások, a kiváló UX? Milyen ügyféloldali innovációkkal és technológiákkal kísérleteznek a pénzintézetek, milyen trendeket látni a területen? A mobile first trend minden szektorba, minden ügyfélszegmenshez elért, vagy azért még sokáig szükség lesz a hagyományos csatornákra, a weblapokra, a call centerekre, értékesítőkre, ügyintézőkre és a fiókokra? Hogyan kapcsolódik mindehhez a DevOps trend és miről szól a Platform Engineering?

III/A szekció: Payment trendek Magyarországon

Miközben a digitális fizetések, élen a mobilfizetéssel, továbbra is nagy lendülettel terjednek a hazai banki ügyfelek körében, a rémisztően felfutó csalási esetszámok - remélhetőleg - elkezdtek visszaszorulni. A szektor előtt a csalási trendek megtörésén túl idén fontos kihívás áll: szeptembertől jöhetnek az AFR 2.0 keretében az új adatbeviteli módozatok, a QR-kódos, az érintéses (NFC-s) és a deep linkes fizetés, ami újabb fizetési innovációknak nyithat teret. Emellett ma már minden banknál fogadhatók a fizetési kérelmek, ami felfutást hozhat a ráépülő szolgáltatásoknál, és a PSD3 is itt van már a láthatáron. A legfontosabb hazai payment trendekről lesz szó a szekcióban.

III/B Szekció: Felkészülés az AI-forradalomra

A generatív AI üzleti, technológiai és szervezeti szinten is átformálja a ma ismert vállalatokat, a változásokra pedig már most fel kell készülni. Sok olyan folyamat és munkaterület van, amely kiváltására jelen pillanatban még nem áll rendelkezésre egy polcról levehető kész AI-megoldás, de számíthatunk rá, hogy ez hamarosan megérkezik, akkor pedig már a startvonalnál kell állni. Hogyan lehet a szervezeti struktúrákat az AI-adaptációra hangolni, hogyan változnak a munkakörök, a külső-belső IT aránya? Milyen stratégiák működnek, hogyan kapaszkodhatunk fel a száguldó AI-vonatra?

IV/A szekció: Szabályozási változások és compliance

A rendkívüli módon szabályozott bankszektor digitális fejlesztéseit alapvetően befolyásolják a szabályozási változások, amelyekből idén is bőven kijut a szektornak. Ilyen az EU AI ACT, amely a mesterséges intelligencia alkalmazását szabályozza, az MNB fraud-ajánlása, a Digitális Állampolgárság Program, mely új lehetőségeket, de feladatokat is jelent a bankszektornak. Jön az új uniós hálózati és információbiztonsági irányelv, a NIS2 direktíva is, illetve szintén fontos változás lesz, hogy a GIRO az elektronikus pénzforgalom biztonságának növelése érdekében Központi Visszaélésszűrő Rendszert (KVR) alakít ki.

