Új szupergyors AI-chipet jelentett be az AMD, felveszik a versenyt az Nvidiával

Az AMD chipgyártó hétfőn bemutatta legújabb mesterséges intelligencia processzorait, és bejelentette, hogy a következő két év során továbbfejleszti az AI-chipjeit, amellyel az iparágvezető Nvidia kihívója kíván lenni. A GenAI banki környezetben való hasznosításáról is szó lesz június 11-ei Financial IT konferenciánkon. Regisztráció és részletek itt!