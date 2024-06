Fordult a hangulat, pluszban zártak az amerikai tőzsdék

Egyre csúnyább esés látszik az európai tőzsdéken, már több vezető részényindex 1 százaléknál is nagyobbat esett, a BUX index is ide tartozik. Tegnap az USA-ból meglepően gyenge feldolgozóipari adat érkezett, amire megütötték a tőzsdéket, bár eddig a "rossz hír igazából jó hír" dinamika volt jellemző. Viszont ha túlságosan romlik a gazdaság teljesítménye, akkor a rossz hír valóban rossz hírré válik (és még a kamatcsökkentési várakozások erősödése sem számít annyira). A befektetők idegesek lehetnek, mivel a hét hátralévő részében is lesznek még fontos események, az USA-ból szolgáltatószektori adatok mellett munkaerőpiaci számok érkeznek, míg az EKB kamatdöntést tart és EU-s kiskereskedelmi adatok is érkeznek.