Brutális mennyiségű chipet vásárol az Nvidiától a Tesla

Közel 12 ezer, eredetileg a Tesla számára szállított Nvidia H100 grafikus chipet irányított át két másik vállalatához, az X-hez és az xAI-hoz.

Az X-en közzétett bejegyzésében Musk megerősítette a chipek átcsoportosítását:

A Teslának nem volt hová küldenie az Nvidia chipeket, hogy bekapcsolja őket, így azok csak egy raktárban maradtak volna.

Tesla had no place to send the Nvidia chips to turn them on, so they would have just sat in a warehouse. The south extension of Giga Texas is almost complete. This will house 50k H100s for FSD training. {:url}