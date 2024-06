Csúcsra törne az Intel

A tajpeji Computex technológiai konferencián Pat Gelsinger, az Intel vezérigazgatója elmondta, hogy céljuk, hogy ismét ők legyenek a világ vezető chipgyártója, ebben pedig a nemrég bemutatott új Xeon 6 nevű processzoruk és az amerikai támogatások is segíthetik a vállalatot - írja a CNBC

Gelsinger elmondta, hogy a vállalat célja, hogy az amerikai gyárakat kihasználva mindenki AI-chipjeit gyártsák, ezzel fellendítve a küszködő öntödei üzletágát, amely 2023-ban mintegy 7 milliárd dolláros veszteséget könyvelt el. A CHIPS és Science Act támogatásával, amely 8,5 milliárd dollárt biztosít, és további 11 milliárd dolláros potenciális támogatást jelent, az Intel célja, hogy egyenlő versenyfeltételeket teremtsen az amerikai gyárak számára.

A Computex konferencián Gelsinger bemutatta az új Xeon 6 processzort, amit cége az adatközpontok számára fejlesztett, és elődjéhez képest nagyobb teljesítményt és energiahatékonyságot kínál.

Kína továbbra is fontos piac marad az amerikai chipgyártók számára annak ellenére is, hogy Washington igyekszik korlátozni az országba irányuló chipeladásokat. Peking pedig csökkenteni próbálja külföldi függőségét a félvezető-ágazatban.

Kína ma is nagy piac az Intel számára, és olyan piac marad, amelybe azért fektetünk be, hogy jövőben is nagy legyen számunkra

- tette hozzá Gelsinger.

Az Intel 2017-ig a világ legnagyobb chipgyártója volt, a vezérigazgató szerint pedig a vezető szerep visszaszerzése kritikus számukra, mert a veszteségek nagy része a versenyképtelen technológiából ered.

Az Intel árfolyama idén 40,2 százalékos mínuszban van.

