Nem adjuk fel az oroszokkal a gázvásárlási megállapodást – üzente Szentpétervárról Szijjártó Péter

Alig egy nappal azután, hogy Azerbajdzsánban történelminek nevezett gázpiaci megállapodást jelentett be Szijjártó Péter, azt hangsúlyozta a Szentpétervári Gazdasági Fórum csütörtök reggeli programján, hogy a nyomás ellenére se adja fel Magyarország az oroszokkal a gázvásárlási együttműködést – tudósított a Reuters.

A magyar külgazdasági és külügyminiszter a konferencián többek között azt emelte ki: szüksége van Magyarországnak az energiaszállítások terén az együttműködésre Oroszországgal, és bár nyomás alatt van az ország, de nem hagy fel az orosz gázvásárlással, hiszen elégedett a jelenlegi szállítási együttműködés kereteivel.

Amint tegnap megírtuk: a magyar állami MVM az azeri gázmező termelési megosztási megállapodásában 5%-os részesedést vásárolt, a gázértékesítést végző vállalatban pedig 4%-os részesedést. Emiatt jelentős, 1,5 milliárd köbméter körüli éves gázkitermelési és szállítási lehetőséghez jutott, amely a magyar gázimport diverzifikációban is lényeges előrelépésnek számít. Korábban arról tett említést Szijjártó Péter, hogy éves szinten 2 milliárd köbméter körüli gázszállítási megállapodás jöhet létre az azeriekkel, ami már csaknem a fele az oroszokkal kötött hosszú távú gázvásárlási szerződés évi 4,5 milliárd köbméteres mennyiségének.

Részben éppen ezért, egyfajta nyugtatásként is, hangsúlyozhatta a magyar tárcavezető az oroszok felé a szentpétervári eseményen azt, hogy Magyarország a friss azeri megállapodás ellenére se tervezi leállítani az oroszoktól a gázvásárlásokat. Emellett azért is megfogalmazhatta az üzenetet, mert amint megírtuk: éppen egy múlt heti fontos kormányrendelettel igyekezett elébe menni a kabinet annak, hogy a Gazprommal szembeni európai végrehajtásokat idehaza is érvényesíteni kezdjék az MVM leányvállalata által kötött gázvásárlási szerződés keretében.

Utóbbi kapcsán egyébként Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője az Inforádióban azt mondta, hogy többmilliárd köbméteres orosz gázszállítások állnak az európai elszámolási viták mögött, és a következő hetekben érhetnek ezek a választottbírósági perek végrehajtási szakaszba. Szavai szerint

Ez Magyarország, illetve az MVM Csoport számára is veszélyt jelent, hiszen Magyarországnak is van hosszú távú gázszerződése a Gazprommal, amely a mai napig él, és amelyet egyébként az oroszok teljes mértékben teljesítenek.

Az elemző úgy fogalmazott: az a nagy kérdés, hogy a meglevő földgázmennyiségre, amit a Gazprom elad a megmaradt európai partnereknek, mennyire terjeszthető ki egy minap hozott választottbírósági végzés. Számára nagyon úgy tűnik, hogy a veszély reális, és valószínűleg csak "a következő hetekben derül ki, hogy valóban végrehajtható-e a döntés erre a földgázra, illetve az érte fizetendő összegre, hiszen az orosz Gazpromnak tulajdonképpen más lefoglalható eszköze nem maradt Nyugat-Európában, illetve az Európai Unió területén".

Címlapkép forrása: Szijjártó Péter Facebook-oldala