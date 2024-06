Ismert számítástechnikai startup lép tőzsdére

Eben Upton vezérigazgató 2012-ben alapította meg a Raspberry Pi-t azzal a céllal, hogy elérhetőbbé tegye a számítástechnikát a fiatalok számára. Bár kezdetben főként hobbisták körében volt népszerű, mára az eladott termékek 72 százaléka az ipari piacra kerül.

A Raspberry Pi egy egylapkás számítógépeket gyártó vállalat. Az egylapkás számítógép olyan eszköz, amelyen minden szükséges alkatrész - processzor, memória és egyéb komponensek - egyetlen áramköri lapon található.

A Raspberry Pi mögött számos nagy presztízsű iparági szereplő áll, köztük az Arm és a Sony. A cég tavaly mintegy 265,8 millió dolláros bevételt ért el, ami 41 százalékkal több a 2022-es évben elérthez képest.

A cég részvényeit 280 penny darabáron árazta be, és a piacnyitás után kezdik meg velük a kereskedést a londoni tőzsdén. Ezzel az árazással a vállalat értéke mintegy 541,6 millió fontra tehető. Bár alapvetően egy kis IPO-ról van szó, de a bevezetés a londoni tőzsdének is lendületet adhat, már csak azért is, mert a legtöbb cég a közelmúltban Európa más részein vagy az Egyesült Államokban vezette be részvényeit a tőzsdére.

