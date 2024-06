Remek hangulatban a tőzsdék a fontos adatok előtt

Váratlan lépést tett Emmanuel Macron francia elnök azzal, hogy a pártja számára súlyos vereséggel járó június 9-i európai parlamenti választások után feloszlatta a francia Nemzetgyűlést és előrehozott választásokat írt ki június végére. A francia elnök bejelentésének komoly tőzsdei hatásai voltak, a francia részvénypiac nagyot esett, elsősorban a bankok és a közműcégek részvényeit ütötték meg. A választások és az azt követő koalíciós tárgyalások miatt még hosszú ideig maradhat a politikai, és ezzel együtt piaci bizonytalanság. Ebben a környezetben szólalt most meg a Goldman Sachs elemzője, aki arra figyelmeztetett, hogy a francia bankszektor nagyvállalatai a továbbiakban is szenvedhetnek a tőzsdéken, de egy olyan szektorra is felhívta a figyelmet a szakértő, ami jól teljesíthet az elkövetkező hónapokban - írja a Cnbc.