Mire számíthatunk a tőzsdéken?

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,8 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,3 százalék mínuszban zárt, míg a Nasdaq 0,8 százalékkal került lejjebb.

Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,12 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 1,37 százalékot esett, míg a CSI 300 0,12 százalékos pluszban áll.

Bizonytalan hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX, a CAC és a FTSE is stagnálhat a nyitásban.

Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,07 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,14 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,29 százalékot emelkedhet.

Mi várható makro fronton?

Gazdasági adatok tekintetében mára is maradt izgalom ma teszi ugyanis közzé a KSH a keresetek alakulását: megtudjuk, hogy kitartott-e a bérrobbanás áprilisban is. Külföldön is fontos híreket tesznek közzé: jönnek a júniusi BMI-k, amelyből friss képet kaphatunk az európai és a tengerentúli gazdaságok teljesítményéről.

2024. június 17. – június 23. Makronaptár Magyar makrogazdaság június 17. hétfő 8:30 MNB Pénzforgalmi táblakészlet június 18. kedd 8:30 MNB Devizatartalék június 18. kedd 14:00 MNB Kamatdöntés június 18. kedd 11:00 ÁKK 3 hónapos dkj aukció június 20. csütörtök 10:00 MNB Inflációs jelentés június 21. péntek 8:30 KSH Keresetek ápr. Nemzetközi makrogazdaság június 17. hétfő 4:00 Kína Ipar máj. június 17. hétfő 4:00 Kína Kiskereskedelem máj. június 18. kedd 14:30 USA Kiskereskedelem máj. június 18. kedd 15:15 USA Ipar máj. június 19. szerda 8:00 UK Inlfáció máj. június 20. csütörtök 3:15 Kína PBOC kamatdöntés június 20. csütörtök 13:30 UK BoE kamatdöntés június 20. csütörtök 14:30 USA Lakásépítési engedélyek máj. június 20. csütörtök 14:30 USA Munkanélküli segélykérelmek június 21. péntek 1:30 Japán Infláció máj. június 21. péntek 8:00 UK Kiskereskedelem máj. június 21. péntek 9:15 Franciao. BMI jún. június 21. péntek 9:30 Németo. BMI jún. június 21. péntek 10:00 EU BMI jún. június 21. péntek 15:45 USA BMI jún. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Mi történt eddig a tőzsdéken?

A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 17,4 százalékos elmozdulással a Nasdaq index áll az élen, a sereghajtó 1,7 százalékos emelkedéssel a CAC index.

A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 55,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Mol papírja áll 0,5 százalékos emelkedéssel.

A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Ezüst árfolyama már 26,2 százalékot emelkedett.

Fontosabb instrumentumok Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év Amerikai részvényindexek Dow Jones 39 134,76 0,8% 1,3% -1,7% 3,8% 14,9% 46,3% S&P 500 5 473,17 -0,3% 0,7% 3,1% 14,7% 24,7% 85,3% Nasdaq 19 752,3 -0,8% 0,9% 5,8% 17,4% 31,1% 155,3% Ázsiai részvényindexek Nikkei 38 633,02 0,2% -0,2% -1,1% 15,4% 15,7% 80,0% Hang Seng 18 335,32 -0,5% 1,2% -6,6% 7,6% -6,5% -35,8% CSI 300 3 503,28 -0,7% -0,6% -5,1% 2,1% -10,7% -8,5% Európai részvényindexek DAX 18 254,18 1,0% -0,1% -2,7% 9,0% 13,3% 47,7% CAC 7 671,34 1,3% -0,5% -6,4% 1,7% 5,2% 38,6% FTSE 8 272,46 0,8% 1,3% -1,8% 7,0% 9,3% 11,4% FTSE MIB 33 675,15 1,4% 0,2% -3,3% 11,0% 22,1% 57,6% IBEX 11 160,5 0,9% 0,9% -1,6% 10,5% 18,2% 21,2% Régiós részvényindexek BUX 70 327,31 1,0% 0,4% 3,3% 16,0% 41,1% 72,5% ATX 3 630,81 1,0% 0,7% -3,5% 5,7% 15,6% 22,9% PX 1 537,96 0,2% 0,4% -1,9% 8,8% 16,6% 45,9% WIG20 86 549,63 0,2% 3,4% -3,2% 10,3% 29,4% 44,9% Magyar blue chipek OTP 17 600 1,3% 0,4% -2,2% 11,4% 47,9% 49,3% Mol 2 840 1,1% 0,1% -6,1% 0,5% -5,1% -9,8% Richter 9 335 0,7% 0,3% 0,5% 6,7% 12,3% 80,4% Magyar Telekom 1 058 0,2% 2,7% 11,5% 55,1% 157,7% 149,5% Nyersanyagok WTI 83,34 0,8% 4,7% 2,4% 15,9% 17,1% 46,0% Brent 85,37 -0,1% 3,4% 1,7% 9,9% 12,5% 32,9% Arany 2 358,69 1,4% 2,1% -2,7% 14,2% 21,8% 70,3% Ezüst 30,6 4,1% 6,4% -4,4% 26,2% 32,3% 98,6% Devizák EURHUF 396,5500 0,2% 0,1% 2,9% 3,8% 6,5% 22,7% USDHUF 369,8471 0,5% 0,5% 4,2% 6,9% 8,3% 29,2% GBPHUF 469,3601 0,2% -0,5% 3,9% 6,4% 7,9% 29,2% EURUSD 1,0722 -0,3% -0,5% -1,3% -2,9% -1,7% -5,0% USDJPY 157,9150 0,0% 0,6% 1,2% 12,0% 11,7% 46,8% GBPUSD 1,2685 -0,4% -0,6% -0,2% -0,5% -0,4% -0,1% Kriptovaluták Bitcoin 64 845 -0,2% -2,8% -9,2% 46,8% 129,0% 580,1% Állampapírok 10 éves amerikai állampapírhozam 4,26 0,9% 0,3% -4,4% 10,1% 14,1% 112,8% 10 éves német állampapírhozam 2,4 0,9% -3,0% -4,6% 20,0% -0,2% -849,7% 10 éves magyar állampapírhozam 6,86 0,1% -0,4% 1,8% 15,7% -6,8% 156,9% Forrás: Refinitiv, Portfolio

Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapkép forrása: Getty Images