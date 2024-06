Melyik lehet a világ első 4000 milliárd dolláros cége?

Az Nvidia a héten letaszította a trónról a Microsoftot, ezzel pedig a világ legértékesebb cégévé vált, immáron pedig már három olyan nagy tőzsdei cég is van, melyek piaci értéke egyaránt 3000 milliárd dollár felett van. Az első vállalat azonban amely elérheti a 4000 milliárdos álomhatárt azonban könnyen lehet, hogy még nem is szerepel a toplistákon, hiszen egyáltalán nem biztos, hogy az Nvidia, az Apple, és a Microsoft hármasából kerül ki az első olyan cég, amely eléri ezt a szintet - írja a Marketwatch.

Ha csak az elmúlt hónapok trendjeiből indulunk ki, akkor az Nvidia, az Apple, és a Microsoft alig több mint 3 év múlva léphetnék át a 4000 milliárd dolláros szintet, ha azonban a rövidtávú trendeket nézzük, ezek a vállalatok ennél jóval gyorsabban is átléphetik ezt a szintet.

Ha például az Nvidia részvényei a következő hónapokban ugyanolyan ütemben folytatnák az emelkedést, mint az elmúlt egy évben, akkor a cég piaci értéke már az idei év végére elérné a 4000 milliárd, a jövő évben pedig már az 5000 milliárd dollárt is.

A Markewatch szerint azonban valószínűtlen, hogy az Nvidia lesz majd az első cég, amely át is lépi a 4000 milliárdos szintet. Ahhoz, hogy az Nvidia a legoptimistább várakozásoknak megfelelő ütemben növekedjen, ahhoz a cégnek sokkal jobban kellene teljesítenie a mostani várakozásokhoz képest, ami még az elmúlt egy évben látott számok ellenére is meglehetősen nehéz feladatnak tűnik: a Marketwatch emlékeztet, hogy az Nvidia jelenlegi árfolyama azt feltételezi, hogy az egy részvényre jutó nyereség 70 százalékos éves szintű növekedést fog elérni a következő öt évben. Azonban eddig még nem voltak olyan nagy tőzsdei cégek, amelyek bevételei ilyen gyorsan és hosszú ideig képesek lettek volna növekedni az USA történetében. Szerintük még ha az AI részvények továbbra is uralni fogják a Wall Streetet, akkor is valószínűtlen, hogy az Nvidia részvényei lesznek az AI vezetői a következő években.

Ezt igazolja a Research Affiliates egyik tanulmánya is, amely az elmúlt 40 év adain alapszik: a tanulmány szerzői ebben az időszakban a legnagyobb piaci értékkel rendelkező részvényeket vették alapul a világ kilenc legnagyobb részvénypiacának minden szektorában, ezeket a részvényeket "Top Dogs"-nak nevezték el. A kutatás során pedig megállapították, hogy ezeknek a részvényeknek mintegy 80 százaléka alulteljesítette a saját szektorát a következő évtizedben, évente pedig átlagosan 9,7 százalékkal maradt el az adott szektor átlagos hozamától minden országban.

Ugyan jelenleg lehetetlen megmondani, hogy melyik részvény lehet az, ami elsőként lépi át a 4000 milliárdos értéket, de a fentebbi tanulmányból kiindulva a szakértők szerint nem lenne meglepetés, ha nem az Nvidia lenne ez a cég, hanem sokkal inkább egy olyan vállalat, ami még nincs rajta a "radaron".

Sok olyan részvény van, ami alacsonyabb piaci értékkel rendelkezik, és versenyben van. A Marketwatch a számítás során úgy próbálta azonosítani a lehetséges "jelölteket", hogy az Nvidia elmúlt három éves hozamát vette alapul, és kiszámolta, hogy az S&P 500 minden egyes részvénye mennyit érne három év múlva, ha ugyanebben az ütemben növekedne.

Ezen a feltételezésen alapulva az alábbi nyolc részvény értéke is meghaladhatja a 4000 milliárd dollárt 2027 nyarára:

Alphabet

Amazon.com

Berkshire Hathaway

Broadcom

Eli Lilly

Meta Platforms

Tesla

Visa

Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ