Drámai lemaradásban az észak-magyarországi diákok

Ahogy korábban írtuk , a magyar diákok nemzetközi összehasonlításban 2023-ban is gyengén teljesítettek a kompetenciafelméréseken. A kreatív gondolkodást mérő mutatóban a 15 éves magyar diákok teljesítménye nem éri el az OECD-országok átlagát. 2022-höz képest minden évfolyamon, minden mérési területen rontottak a diákok, ami mögött országrészenként is jelentős területi eltérések láthatók. Míg Budapesten és Nyugat-Magyarországon jellemzően jobb eredmények születtek, addig az észak-magyarországi vármegyékben élő gyerekek eredményei jóval elmaradnak az átlagtól - írja az Eduline

A 2023. március 20. és június 9. között tartó felmérésben 3069 intézmény, 528 347 tanulója vett részt. A mérések során vizsgálták a 4-11. osztályos tanulók szövegértési és matematikai képességeit, a 6-11. osztályosok természettudományos műveltségét, továbbá a 6-8. évfolyamos tanulók angol és német nyelvtudását. Az eredményeket a mérések után egy évvel hozta nyilvánosságra az Oktatási Hivatal.

Hatalmas regionális különbségek

A tanulók teljesítménye évek óta romlik, ami a szövegértés terén is látványos, a teljesítmény mögött azonban nagyok a megyék közti különbségek. A 6. osztályosok például a legjobban teljesítő Budapesten 1487 pontot szereztek szövegértésből, Csongrád-Csanád vármegyében 1472, Vas vármegyében pedig 1471 pontot, ami magasabb, mint az országos átlag. Ezzel ellentétben a leggyengébben teljesítő vármegyékben még az 1400 pontot sem érték el.

Jász-Nagykun-Szolnok megyében 1395,

Heves megyében 1391,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 1372,

Nógrád megyében 1369,

a legrosszabbul teljesítő Borsod-Abaúj-Zemplén megyében pedig mindössze 1350 pontot szereztek. Hasonló tendencia látható más évfolyamokon is.

Ez állhat a háttérben

Az eredmények gyengülését az Oktatási Hivatal továbbra is a Covid-19 járvánnyal, és az amiatt elrendelt online oktatással magyarázza: a digitális átállást követően 2023-ban jelentős változások történtek a mérés lebonyolításában. Ez is magyarázhatja azt, hogy miért vannak régiónként ekkora különbségek. A fővárosban és a nyugat-magyarországi, fejlettebb régiókban ugyanis felszereltebbek az iskolák, és a diákok is otthonosabban mozognak a digitális eszközök használatában.

A korábbi évekhez hasonlóan míg a természettudományos tantárgyakból jellemzően a fiúk, addig szövegértésből a lányok teljesítenek jobban. Ez a 2023-as kompetenciaméréseken is feltűnő.

