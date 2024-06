Horror áron tanulhatsz Amerikában: megjelent a legdrágább egyetemek listája

A National Center for Education Statistics szerint az elmúlt 60 évben több mint háromszorosára emelkedtek az USA-ban a felsőoktatási díjak: az 1963-as átlagos évi 5369 dollárról 2023-ra 17 709 dollárra. A tandíj ráadásul nem az egyetlen költség, a diákoknak szükségük van könyvekre és más oktatási kellékekre is.

Ezekkel együtt négy év alatt a teljes számla 500 000 dollár vagy annál magasabb is lehet. A legdrágább egyetemnek kihozott Columbián az 514 ezer dolláros ár tartalmazza a kampuszon belüli lakhatást és az étkezést is. A Self Financial listáján az alábbi tíz egyetem szerepel legdrágábbként:

Columbia University-New York: 514 442 dollár New York University-New York: 497 402 dollár Georgetown Egyetem - Washington, D.C.: 472 817 dollár Harvard Egyetem-Cambridge, Massachusetts: 472 027 dollár Kaliforniai Technológiai Intézet - Pasadena, Kalifornia: 458 330 dollár Dél-Kaliforniai Egyetem-Los Angeles: 457 650 dollár Chicagói Egyetem-Chicago: 455,257 dollár George Washington Egyetem - Washington, D.C.: 454 377 dollár Yale Egyetem-New Haven, Connecticut: 451 516 dollár Massachusetts Institute of Technology-Cambridge, Massachusetts: 441 948 dollár

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy ezek mindegyike magánegyetem, amelyek gyakran nagyvonalú pénzügyi támogatást és ösztöndíjcsomagokat kínálnak, így akár olcsóbbra is kihozhatja egy diák őket, mint egy állami képzést. A Harvardon például a pénzügyi támogatásban részesülő hallgatók átlagosan évi 19 500 dollárt, míg az állami University of Massachusetts Amherst hallgatói évente 21 846 dollárt fizetnek.

Címlapkép forrása: Spencer Jones via Getty Images