Zwack: annyiszor állunk fel, ahányszor kell

Interjút adott az Indexnek Zwack Sándor. A beszélgetés során a Zwack Unicum igazgatósági elnöke beszélt a kezdetekről, valamint arról is hogy minek tudható be az, hogy az alapítócsalád 230 éve jelen van a vállalatban. Elmondta, hogy a kulcskérdés megtalálni az egyensúlyt a hagyományok és az innovációk között, emellett pedig a jövőről is szót ejtett.