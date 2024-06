Jön a nagy átállás az MVM-nél: mégis lehet online diktálni a villanyóra állását

Egy soron kívüli fejlesztés miatt a korábbi tájékoztatással ellentétben mégis lehet online diktálni a villanyóra állást az egyetemes szolgáltatásban amellett is, hogy a számlázási rendszer előreláthatóan két hétig leáll az MVM és az E.ON közötti nagy informatikai átállás miatt – hívta fel a figyelmet csütörtöki közleményében az MVM. Ebben számos fontos részletet megosztottak a küszöbön álló átállás kapcsán, így például sietniük kell az előrefizetős mérőórásoknak.

Amint a korábbi tájékoztatás alapján megírtuk: június 30-tól beolvad az E.ON Áramszolgáltató Kft. az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-be, így az egész országban ez utóbbi cég válik az egyetlen árampiaci egyetemes szolgáltatóvá. Az egyetemes szolgáltató változása a Dunántúlon élők mellett az OPUS TITÁSZ áramhálózati elosztó területén élő tiszántúli ügyfeleket érinti, igaz a villamos energia ára nem változik, az áramellátás továbbra is zavartalanul biztosított lesz számukra, az E.ON-tól érkező ügyfeleknek a szerződésükkel nincs teendőjük.

Az új ügyfélkör átvétele jelentős informatikai átállással jár az átadó és a fogadó rendszer oldalán is. Emiatt az új MVM-es tájékoztatás szerint az áramügyintézés korlátozottan lesz elérhető az E.ON-tól érkező ügyfeleknek 2024. június 28-ától, valamint az MVM azon ügyfeleinek, akiknek a számláján villanykapcsoló ikon van feltüntetve – azaz korábban az Elmű–Émász ügyfelei voltak – 2024. július 1-jétől előreláthatólag két hétig. Megjegyzik: mindez érinti a személyes, a telefonos, valamint az online ügyfélszolgálati és a mobilapplikációs ügyintézést is. Emlékeztetnek, hogy a szolgáltatóváltozásról, illetve az informatikai átállásról minden érintett ügyfélnek részletes tájékoztató levelet küldtek. Fontos, hogy az informatikai fejlesztések a földgázszolgáltatáshoz kapcsolódó ügyintézést alapvetően nem érintik.

A mai közleményben arra az újdonságra hívja fel a figyelmet az MVM, hogy

egy soron kívüli fejlesztésnek köszönhetően, a korábbi tájékoztatással ellentétben, az áramszámlázási rendszerek leállítása alatt is biztosított lesz az online diktálás lehetősége az mvmnext.hu/irasos címen elérhető felületen, regisztráció nélkül is.

A szolgáltatóváltozást követően az MVM Next első számlája az átállások miatt várhatóan a megszokott időpontnál később érkezik, így ezen számlák fizetési határideje is megváltozik.

Felhívja az MVM az előre fizetős mérővel rendelkező ügyfelek figyelmét, hogy gondoskodjanak időben villanyórájuk előzetes feltöltéséről. Az E.ON-tól érkező ügyfeleknek feltöltőkód vásárlására a szolgáltatóváltozást megelőzően online 2024. június 27. 20:00 óráig, illetve feltöltőpontokon 2024. június 28. 16:00 óráig van lehetőség. Az MVM azon ügyfeleinek, akiknek a számláján villanykapcsoló ikon van feltüntetve – azaz korábban az Elmű–Émász ügyfelei voltak – 2024. július 1. 15:30-ig tudnak feltöltőkódot vásárolni. A szolgáltatóváltozáshoz kapcsolódó informatikai fejlesztések miatt feltöltőkód vásárlására az átállás ideje alatt, előreláthatólag két hétig nem lesz lehetőség – vetítik előre.

Rámutatnak: a szolgáltatóváltozást követően az ügyeiket elektronikusan intéző ügyfeleknek az MVM online ügyfélszolgálata és mobilapplikációja áll rendelkezésre, ezzel a földgázszolgáltatást is igénybe vevő ügyfelek egy helyen intézhetik energiaügyeiket az egyetemes szolgáltatásban. A szolgáltatóváltozást követően az E.ON-tól érkezett ügyfelek részére a személyes ügyintézés lehetősége jelentősen kibővül, hiszen az MVM országszerte több mint 200 helyen elérhető személyes ügyfélszolgálati pontjain egy helyen lehet elintézni az egyetemes áram- és akár a földgázszolgáltatáshoz kapcsolódó ügyeket. Az ügyintézési helyszínek azonban részben változni fognak, a korábbi E.ON ügyfélszolgálati irodák helyett új helyszíneken biztosít személyes ügyintézést az MVM Next.

Kiemelik: az egyetemes szolgáltató változása a Dunántúlon élők mellett az OPUS TITÁSZ áramhálózati elosztó területén élő tiszántúli ügyfeleket is érinti. Ezzel immár egységesen az MVM Next válik az ország teljes területének egyetemes áramszolgáltatójává. A változás kizárólag az egyetemes szolgáltatásra vonatkozik. Az áramhálózat üzemeltetését a Dunántúlon, Budapesten és Pest vármegye legnagyobb részén változatlanul az E.ON, a Tiszántúl három vármegyéjében az OPUS TITÁSZ biztosítja. Hálózati, műszaki ügyek intézése kapcsán tehát változatlanul ezekhez a vállalatokhoz tudnak fordulni az ügyfelek. A mérők éves személyes leolvasását továbbra is az E.ON leolvasói végzik majd a Dunántúlon.

Az informatikai átállás azonban nemcsak az E.ON-tól érkező új ügyfeleket érinti, hanem az MVM azon ügyfeleit is, akiknek a számláján villanykapcsoló ikon van feltüntetve – azaz korábban az Elmű–Émász ügyfelei voltak.

Hangsúlyozzák: a szolgáltatóváltozással teljesen elválik az egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó, illetve a műszaki ügyekkel, hálózattal kapcsolatos ügyintézés. Utóbbiakkal kapcsolatban 2024. július 1-jét követően mindenképp a területileg illetékes áramhálózati elosztói engedélyeshez kell fordulni.

Az MVM és az E.ON munkatársai is megfeszített erővel dolgoznak annak érdekében, hogy a szolgáltatóváltozás zavartalan legyen. Egy ekkora léptékű változásnál a kisebb, átmeneti kellemetlenségek előfordulása nem zárható ki teljesen, ezért türelmüket és megértésüket előre is köszönjük. A változással kapcsolatban minden, az ügyfelek számára fontos információ megtalálható a MVM Next weboldalán.

