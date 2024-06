Nekimentek a Facebooknak: "arrongásak és felelőtlenek" a közösségi médiavállalatok

Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök arrogánsnak és felelőtlennek nevezte a közösségi médiavállalatokat. A kormány azért harcol, hogy a Facebook anyavállalata, a Meta fizessen a helyi médiaszervezeteknek a tartalmakért - számol be a Bloomberg.

Mia Garlick, a Meta regionális politikai igazgatója pénteken egy parlamenti bizottság előtt azt mondta, hogy "minden lehetőség az asztalon van", amikor arról kérdezték, hogy a cég megtiltaná-e a híreket a platformjain, ha a kormány úgy döntene, hogy azok a hírmédia alkukódexe alá tartoznak - írta az Australian Financial Review.

A 2021-ben bevezetett kódex értelmében Stephen Jones helyettes pénzügyminiszter "kijelölhetné" a Metát, ami a vállalatot a hírszervezetekkel való fizetési tárgyalásokra kényszerítené, vagy az ausztrál bevételének 10%-ának megfelelő bírságot kockáztatna.

"Felelősséggel tartoznak azért, hogy a hírek a platformjaikon maradjanak" - mondta Albanese egy szombati melbourne-i médiakonferencián. "Az arrogancia, amelyet ezek a nemzetközi közösségi médiavállalatok tanúsítottak, nincs összhangban a társadalmi felelősségükkel".

Az Alphabet (a Google anyavállalata) és a Meta 2021-ben megállapodott, hogy több ausztrál hírszervezetnek fizetnek a tartalomért, a Meta azonban az év elején közölte, hogy nem újítja meg kereskedelmi megállapodásait. A Seven West Media Ltd. és a Nine Entertainment Co. médiavállalatok ezen a héten a megállapodás lejártát jelölték meg az okok között, amiért munkahelyeket fognak leépíteni.

Címlapkép forrása: Shutterstock