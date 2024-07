Tőzsdei cégre csapott le az MNB, több milliós bírság lett belőle

5,5 millió forintos bírságot szabott ki az MNB a Nyomdára, miután a cég bizonyos bennfentes információkat nem tette időben közzé.

Az ANY Biztonsági Nyomda bejelentette, hogy a Magyar Nemzeti Bank a 2024. július 3-án kelt határozatában a következő döntést hozta:

Az MNB a piaci visszaélésekről szóló európai uniós rendeletben foglalt, a bennfentes információ haladéktalan nyilvános közzétételére vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése miatt a kibocsátót 5,5 millió forint felügyeleti bírság megfizetésére kötelezi.

Az MNB megtiltja a kibocsátó számára, hogy a piaci visszaélésekről szóló európai uniós rendeletben foglalt, a bennfentes információ haladéktalan nyilvános közzétételére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket ismételten megsértse.

2022. harmadik és negyedik negyedévében az ANY úgy ítélte meg, hogy nem áll rendelkezésére elegendő és kellően konkrét információ, és 18 nap késéssel jelentette meg az – egyébként általa a jogszabályoknak megfelelően bennfentesnek minősített és értelmezésében így is kezelt – információt. Az MNB megállapította, hogy az azonnali közzé nem tétel tényét késleltetés címén be kellett volna jelenteni az MNB felé. Ennek elmulasztása miatt bírságolták meg a Nyomdát.

A Nyomda árfolyama idén 72,7 százalékkal került feljebb, ezzel a BUX index legjobban teljesítő tagja.

