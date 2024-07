Egyre nagyobb előleget kérnek a szupersztárok a fesztiválos fellépésekhez

Érezhetően átalakul a fesztiválpiac üzleti struktúrája: míg korábban a legismertebb fellépőknél 10-20%-os előlegek voltak jellemzők, addig most sok menedzsment már 50-60%-ot is elkér a szerződéskötéskor. Bizonytalan a piac, sok előadó a magasabb előlegekkel szeretné bebiztosítani magát - mondta a We Love Budapestnek adott interjújában Csiszár Virág, a Sziget nemzetközi bookingmenedzsere.