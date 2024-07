Mire számíthatunk a tőzsdéken?

Portfolio 2024. július 09. 09:22

Ma fontos gazdasági adatok várnak ránk, melyek a devizapiacokon és a tőzsdéken is okozhatnak mozgásokat: reggel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) közli a júniusi inflációs adatokat, míg az MNB a lakossági jelzáloghitelek első negyedéves LTV-adatait hozza nyilvánosságra. Ma délelőtt 11:00-kor az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) is megtartja szokásos 3 hónapos diszkontkincstárjegy aukcióját. Ami a nemzetközi piacokat illeti, a tengerentúlon érkezik a pénzügyminiszternek és a jegybankelnöknek is a kongresszusi meghallgatása délután, erre figyelhetnek majd a gazdasági szereplők. Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, ugyancsak bizonytalan hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék.