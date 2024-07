Már az internetről is vásárolhatjuk a Lidl termékeit – ezeken a településeken rendelhetünk

Az Avokado – hasonlóan az Aldival szerződött ROKSH-hoz – népszerű fizikai üzletek termékkínálatát teszi elérhetővé. (A Lidl és az Avokado között nincs üzleti partnerség, csak a Lidl kínálatát vették fel a rendelhető termékek közé.) Az online felületen kiválasztott termékeket a cég alkalmazottjai maguk vásárolják meg a boltban, a futárok pedig házhoz szállítják.

A házhoz szállítás díja 1290 forint, de 24 ezer forint feletti rendelés esetén ingyenes a szolgáltatás.

A szolgáltatást egyelőre Budapest legtöbb kerületében (kivétel a XVII., XVIII., XXI. és XXIII. kerületek), valamint Biatorbágyon, Budajenőn, Budakeszin, Budaörsön, Diósdon, Érden, Nagykovácsiban, Telkiben és Törökbálinton lehet igénybe venni. Összehasonlításként, a ROKSH Budapest összes kerületében, illetve jóval több agglomerációs településen és még 8 vidéki nagyvárosban is elérhető.

A tartós élelmiszereken túl friss pékárukat, illetve fagyasztott élelmiszereket is rendelhetünk a Lidlből.

Az Avokado 2022-ben indult, alapítói között van Székács Tibor, aki vezette az egykori Plus diszkonthálózatot és a magyar Aldit is. Nemrég pedig Várkonyi Balázs (Edigital-alapító, a Vatera.hu és a Jófogás.hu befektetője és ügyvezetője), illetve Kelemen Gyula (Várkonyi régi üzlettársa, együtt építették fel az Edigitalt) közös cége, az ED Group Kft. szerzett részesedést az online bevásárlóplatformban – írja a Pénzcentrum.

FRISSÍTÉS!!! Az alábbiakban közöljük a Lidl állásfoglalását.

„A Lidl Magyarország és az Avokado Online Bevásárlószolgálat között nincs együttműködés, az Avokado független vállalkozásként önállóan nyújt szolgáltatást fogyasztói részére. Ennek megfelelően, a Lidl Magyarország nem az Avokado partnere, az Avokado vásárlói pedig nem a Lidl Magyarországtól vásárolnak termékeket, hanem az Avokadótól. A szolgáltatásért a fogyasztók felé az Avokado felel, és az Avokado felelőssége a fogyasztók tisztességes tájékoztatása is.”

FRISSÍTÉS 2.!!! Az alábbiakban közöljük az Avokado Online Bevásárlószolgálat pontosítását:

„Az Avokado Online Bevásárlószolgáltatás nem a Lidl hivatalos weboldala, webshopja vagy partnere. Az Avokado önmagában sem egy webshop, modelljének lényege, hogy bevásárló szolgáltatást nyújt, a felhasználók online tudnak rendelni ismert fizikai boltokból, kereskedőktől akár egyszerre 3 különböző helyről. A weboldalon több üzlet kínálatából válogathatnak, partnereik között megtalálható többek között a METRO, a Fressnapf és a Culinaris is. Eddigi működése során az Avokado az elérhető boltokkal üzleti partnerséget is ápolt, a vásárlók aktuális igényeinek kiszolgálása érdekében a korábbi modell kiegészítéseként azonban immár olyan boltokból is vállal bevásárlást, amelyekkel nincs közvetlen partnerségben. A Lidl termékei is ebben a módosított modellben érhetőek el a felületen. A futárok a Lidl megjelölt áruházából beszerezhető termékeket juttatják el a vásárlók részére az általuk kijelölt időablakban, akár 3 órán belül.”

