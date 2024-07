Új csúcson az amerikai S&P index

Szerdán tovább folytatják útjukat felfelé az amerikai tőzsdeindexek, a Nasdaq és az S&P 500 újabb rekordmagasságokat ért el. Az Nvidia és más nagy kapitalizációjú részvények kiváló teljesítménye továbbra is pozitív hangulatot teremtett a befektetők körében, különösen a héten várható fontos inflációs adatok és második negyedéves eredmények előtt.

Az S&P 500 és a Nasdaq zsinórban ötödik napközbeni rekordjukat döntötték meg, előbbi index pedig először lépte át az 5600-as szintet.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A piacok arra is felfigyeltek, hogy Jerome Powell, a Federal Reserve elnöke kijelentette, hogy az USA gazdasága már nem túlfűtött.

Az Nvidia részvényei 2,4%-kal emelkedtek a szerdai kereskedésben, közel háromhetes csúcsot érve el. A Micron Technology, az Advanced Micro Devices és az ON Semiconductor papírjai pedig több mint 3%-os drágulásnál járnak. Ezeket a pozitív mozgásokat a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. második negyedéves bevételi növekedése is támogatta a hírügynökség közlése szerint. A világ legnagyobb chipgyártójának amerikai tőzsdén jegyzett részvényei 2,6%-kal emelkedtek.

Az Alphabet (Google anyavállalata) és a Microsoft részvényei is emelkedtek: előbbi 0,7%-kal, utóbbi pedig 0,2%-kal. Az Apple szintén soha nem látott magasságokban jár, 1,6%-os erősödésével.

A befektetők továbbá nagy érdeklődéssel várják a héten még megjelenő tengerentúli makrogazdasági adatokat. Csütörtökön fogyasztói árindex (CPI), pénteken pedig termelői árindex (PPI) jelentések érkeznek.

A NYSE-n (New York Stock Exchange) több mint kétszer annyi részvény emelkedett (2,66:1 arányban), mint amennyi csökkent; hasonló tendencia volt megfigyelhető a Nasdaq-on is (1,47:1 arányban).

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ