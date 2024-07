Átlépte a 15%-ot Magyarországon a megújuló energia részaránya

A 2021-es 13,7%-ról 2022-re 15,2%-ra emelkedett tovább Magyarországon a megújuló energia részaránya, amelyen belül továbbra is abszolút domináns a szilárd biomassza súlya, az pedig főként a lakossági tűzifa felhasználással függ össze, de a napenergia súlya lendületesen növekszik – ez derült ki a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal csütörtöki összesítő jelentéséből . Erről a témáról is szó lesz a Portfolio október 10-i Energy Investment Forum konferenciáján, amelyre már lehet regisztrálni itt

A MEKH a hazai megújulóenergia-felhasználás trendjeit vizsgálta az Eurostat SHARES adatbázis szerkezete alapján, és ebből az derült ki, hogy 2022-re 15,2%-ra nőtt a megújuló energia részaránya hazánkban a 2021-es 13,7%-ról, illetve a 2020-as 13,9%-ról.

A részarány növekedését továbbra is a napelemes kapacitások felfutása indukálta,

hiszen 2010 és 2022 között 2 MW-ról 4235 MW-ra emelkedett a napelemek beépített teljesítőképessége, illetve 2021-ben és 2022-ben is közel 40%-kal nőtt a napelemes kapacitás.

A fűtés-hűtési ágazatban 2022-ben egyértelműen emelkedett a megújuló részarány: a 2021. évi 17,9%-ról 20,3%-ra. A biogázból, illetve szilárd biomasszából elszámolható energia fűtési célú felhasználása némileg csökkent, azonban a többi megújuló technológia esetében nőtt a felhasználás.

A közlekedési ágazatban a 2021. évi jelentős - az új megújuló irányelv által bevezetett módszertani változások miatti - megújuló részarány-csökkenés után ismét növekedés következett be 2022-ben, 6,2%-ről 7,8%-ra.

A megújulóenergia-felhasználás energiahordozók szerinti megoszlása 2022-ben (PJ, %). Kép forrása: MEKH

A teljes megújulóenergia-felhasználás energiahordozók szerinti összetételét vizsgálva elmondható, hogy a szilárd biomassza 2022-ben továbbra is domináns szerepet töltött be (61,4%), ezen belül is főként a lakossági szilárd biomassza (tűzifa) felhasználás képviselte a legnagyobb hányadot a teljes megújulóenergia-felhasználáson belül (44,5%). Emellett viszont fontos kiemelni, hogy a napenergia alapú megújulóenergia-felhasználás részaránya a 2010. évi 0,2%-ról 14,7%-ra nőtt a teljes megújulóenergia-felhasználáson belül.

A magyarországi megújulóenergia-felhasználás 2010-2022. évi alakulásáról szóló részletes jelentés itt elérhető el a MEKH honlapján.

