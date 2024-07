Goldman: ezt a tőzsdei esést nem kell megvenni!

Buy the dip, tartja a mondás, vagyis raliban az esést meg kell venni, a Goldman taktikai stratégája szerint azonban a mostani esés nem ilyen, ő nem venné meg, írja a MarketWatch.

Az elmúlt napokban új történelmi csúcsra emelkedtek a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones, az S&P 500 és a Nasdaq is rekordszintre emelkedett. Ezzel egyidőben túlvetté is váltak, amiből jött is a korrekció, amit a tech szektor vezetett,

tegnap 2022 decembere óta nem látott mértékben esett a tech túlsúlyos Nasdaq,

ma pedig folytatódik az esés.

Emelkedő piacon jó taktika megvenni az eséseket, de a Goldman taktikai stratégája, Scott Rubner szerint ez most nem az, legalábbis most még nem kell bevásárolni.

A Goldman 1928-tól kezdődően megnézte az egyes tőzsdei kereskedési napok teljesítményét, és a statisztikák szerint a következő napokban gyenge lehet a tőzsdei teljesítmény.

Ráadásul egy 1996-tól vizsgált statisztika szerint az augusztus a legrosszabb hónap a részvénypiaci tőkebeáramlás alapján.

