Megint kezdenek lendületbe jönni a tőzsdék, történelmi csúcson a BUX

A jövő tisztán elektromos, viszont úgy tűnik, hogy ez a jövő egyre távolabbra tolódik, a fordulóponttól, amikor szélesebb tömegek választanak elektromos autót, jó néhány évre vagyunk. Ezért a hagyományos autógyártóknak két vasat kell a tűzben tartani: fejleszteni kell a mostani benzines/dízel autóikat, és minél több pénzt keresni rajtuk, amiből felkészülhetnek az elektromos jövőre, ezt teszi a Mercedes is. Varsóban hívott minket a német cég, hogy nézzük meg, próbáljuk ki a jelen és a jövő elektromos autóit. Többek között ott láthattuk élőben az elektromos CLA-t, amit akár Kecskeméten is gyárthatnak, vezettük a hatótávkirály EQXX-et, meghajtottuk a C 63 és CLA 63 hibrideket a Modlin versenypályán, vezettük terepen az elektromos G-Mercit, és mentünk egy kört a legújabb Maybachokkal is.