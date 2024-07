Még csak most kezdődhet a nagy zuhanás a tőzsdéken?

Csúnyán elromlott a hangulat az amerikai tőzsdéken szerdán, az esést a technológiai részvények vezették, miután a Tesla és az Alphabet háza tájáról is rossz hírek érkeztek, ennek hatására pedig a befektetők szabadulni kezdtek az elmúlt időszakot meghatározó nagy technológiai cégek részvényeitől. A szerdai esés azonban könnyen lehet, hogy egy nagy eladási hullám első köre volt, és még csak most fog kezdődni az igazi nagy esés a tőzsdéken, ugyanis a vezető amerikai részvényindexek esetében már több fontos technikai szint is elesett.