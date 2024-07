Nagyon csúnyát kaptak tegnap a tőzsdék - Mi jöhet ma?

Portfolio 2024. július 25. 07:57

Beszakadtak tegnap az amerikai tőzsdék, az elmúlt hetekben amúgy is nyomás alatt lévő technológiai részvények még nagyobb eladási hullámba kerültek, miután a Tesla és a Google anyacégének legfrissebb negyedéves jelentése újabb kört indított el lefelé. Az S&P 500 2,3 százalékot, a Nasdaq pedig 3,7 százalékot zuhant – utoljára 2022-ben láttunk ekkora egynapi esést az említett részvényindexek esetében. Ezek után az ázsiai piacok is lekövették az amerikai mozgásokat, a japán tőzsde például több mint 3 százalékot szakadt, és a határidős indexek állása alapján Európában is eséssel indulhat a nap.