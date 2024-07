Mire lehet ma számítani a tőzsdéken?

A hét elején óvatos kereskedést látunk a tőzsdéken, a befektetők kivárnak a holnapi Fed-kamatdöntés, valamint a héten érkező nagyobb vállalati gyorsjelentések (Microsoft, Apple) előtt. Ázsiában ma vegyes mozgásokat láttunk a tőzsdéken, és a határidős indexek állása alapján Európában is iránykeresés jöhet. Közben több fontos adatközlés is lesz ma, itthon és Európában GDP-adatok érkeznek, valamint a júliusi német inflációs adat is jön, míg az Egyesült Államokból munkaerőpiaci statisztikákat közölnek.