Most érdemes Teslát venni?

Hiába a kiábrándító számok, és az árfolyamesés, a Morgan Stanley jelentős növekedési potenciált lát most a Teslánál. Éppen ezért megnéztük, hogy mit gondolnak most az elemzők a vállalatról, valamint azzal a kérdéssel is foglalkoztunk, hogy érdemes-e most Tesla-részvényt venni. Lássuk!