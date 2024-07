Újabb veszteséges negyedév a Masterplastnál, de vannak jó hírek is

Az iparági keresletet továbbra is visszafogottság jellemzi, ennek eredményeként a bevételek csökkenéséről számolt be a Masterplast a második negyedévre, azonban az EBITDA szintjén ismét nyereséget tudott termelni, és a menedzsment bizakodó az év második felével kapcsolatban - derül ki a ma reggel közzétett gyorsjelentésből.

Folytatódott a bevételek csökkenése a Masterplastnál a második negyedévben, az április-júniusi időszakban közel 9 százalékkal esett a bevétel az előző év azonos időszakához képest. A piaci keresleti viszonyokat továbbra is a visszafogottság jellemezte, az iparági szereplők alacsony készletekkel dolgoztak, és általános volt a fogyasztók kiváró magatartása – áll a cég közleményében.

A Masterplast negyedéves számai ezer EUR 2Q 23 2Q 24 változás Értékesítés árbevétele 37812 34514 -8,7% EBITDA -462 1152 -- EBITDA-szint -1,2% 3,3% +4,5pp Üzemi eredmény -2115 -803 -- Üzemi eredményszint -5,6% -2,3% +2,3pp Pénzügyi eredmény -1427 -750 -- Adózás előtti eredmény -3539 -1697 -- Adózott eredmény -3457 -1748 -- EPS (EUR) -0,21 -0,11 -- Forrás: Masterplast, Portfolio

A termékcsoportok közül a szárazépítészeti rendszereknél volt a legnagyobb a visszaesés, míg a hő-hang-és vízszigetelő anyagok kismértékű, 2 százalékos bevételnövekedést mutattak az egy évvel ezelőtti szinthez képest. A társaság piacain megfigyelhető volt egyfajta kettősség. Míg a nagyobb távolságokra is hatékonyan szállítható üvegszövet és tetőfólia termékek értékesítésében javuló eredmények mutatkoztak, addig az általánosan jellemző kiváró magatartás miatt a hőszigetelő anyagok eladása gyengébb teljesítményt ért el. Ez leginkább a legnagyobb súlyú belföldi értékesítés eredményeit fogta vissza, amiben az Új Otthonfelújítási Program későbbi indulása is szerepet játszott - közölte a cég.

Az egyes régiók közül a Masterplast fő piacán, Magyarországon esett a legnagyobb mértékben a negyedéves bevétel év/év alapon, 20 százalékos volt a csökkenés mértéke, de volt két piac, ahol növekedést tudott felmutatni, Szerbiában 19 százalékkal, Lengyelországban pedig 7 százalékkal nőtt a bevétel.

A visszafogott kereslet mellett a hőszigetelőanyag gyártóüzemek kapacitáskihasználtsága alacsony volt, ami az időközben termelésbe állt beruházások értékcsökkenésével együtt veszteséges működési eredményt okozott. Az anyagköltségek a bevételnél nagyobb mértékben csökkentek, viszont a személyi költségek és az értékcsökkenés is kétszámjegyű növekedést mutatott a tavalyi második negyedévhez képest.

Jó hír viszont, hogy a kiemelten figyelt EBITDA szintjén az első negyedévi plusz után ismét nyereséges volt a Masterplast, így az első félévet pozitív eredménnyel zárta.

A második negyedévben történt árfolyammozgások ezúttal kedvezőtlenek voltak a vállalat számára, a pénzügyi eredmény veszteséget hozott a második negyedévben. Mindezek eredményeként 1,75 millió eurós veszteséggel zárta az adózott eredmény szintjén a negyedévet a vállalat, ami bár még mindig jelentős mínusz, de a bázisidőszakhoz képest javulást jelent.

A társaság bizakodó, és az év második felében az eredményesség dinamikus javulását prognosztizálja, amelyet az Európa szerte beinduló épületenergetikai korszerűsítési programok és a normalizálódó makrókörnyezetben a keresleti oldal várható bővülése vetít előre – áll a cég közleményében.

Kezd beindulni a moduláris épületelemgyártó üzletág, amelynek magas készültségi fokú épületeket gyártó Masterplast Modulhouse Kft. egy gyártócsarnokhoz kapcsolódó irodaépület kivitelezésével egy újabb sikeres mintaprojektet teljesített és a második félévben két további minta lakóépület telepítését, valamint az első nagyobb piaci megrendelések megszerzését célozta meg. Jelenleg a társaság több partnerrel tárgyal a „Munkásszállások a versenyszférában” programba való bekapcsolódásról, és a pályázatok előkészítéséről - közölte a Masterplast.

A Masterplast a folyamatban lévő két nagyberuházásával kapcsolatban elmondta, hogy a társbefektetők bevonásával létesülő ásványi alapú szigetelőanyag gyár építési projektek az előzetes tervek szerint haladnak. A szerencsi üveggyapot gyárban a nyár folyamán elindult a gyártási technológia telepítése is. Miközben Halmajugrán a kőzetgyapot gyár telephelyén a földmunkák kezdődtek el, mialatt a tervezőasztalokon a beruházás megvalósításának részletei véglegesedtek.

„Az építőanyagok iránti igény jelenleg alacsony, de már folyamatosan bővülő keresletet látunk. A piac felfutásának előjelei már érzékelhetők és várakozásaink szerint folytatódik az általános javuló trend, a második félév során több termékünknél már élénk vevői igényekre számítunk. Eközben már megjelenik az Új Otthonfelújítási Program hatása, és európai szintéren is várhatók az épületenergetikai felújítási ösztönzők. Mindemellett dolgozunk egy saját kedvezményrendszer kialakításán is, a Hungarocell Felújítási Programban a hőszigetelő rendszert vásárlók egyszerűen és garantáltan részesedhetnek majd a hitelesített energiamegtakarítás (HEM) által biztosított anyagi előnyökből. A Masterplast az elmúlt éveket intenzív gyártásfejlesztésre fordította, a jelenleg megvalósítás alatt álló ásványgyapot gyártó üzemek egy növekvő és ismételten felpörgő piacra fognak tudni lépni 2025-ben. Ennek pozitív hatása az eredményességünkön is jelentős mértékben emelni fog, amellyel meg tudjuk hálálni a befektetőink folyamatos bizalmát. Úgy látom, az időzítésünk kiváló” -kommentélta a számokat Tibor Dávid a Masterplast elnök-vezérigazgatója.

A Masterplast részvényeinek árfolyama idén 20 százalékos pluszban áll, ami közel a BUX indexnek megfelelő teljesítmény.

