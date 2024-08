Csúnya mínuszban az európai tőzsdék

Portfolio 2024. augusztus 01. 17:15

A reggeli ázsiai esést követően Európában is igencsak kedvezőtlen hangulatban telik a nap, a nemzetközi átlaghoz képest azonban felülteljesít a magyar tőzsde. A tegnapi nagy emelkedést követően Amerikában is mínuszban vannak a vezető részvényindexek, miután a júliusi feldolgozóipari beszerzési menedzser index adat a vártnál rosszabb lett, ez pedig ismét elkezdte felerősíteni a recessziós félelmeket. Eközben tovább dübörög a második negyedéves gyorsjelentési szezon, a ma esti zárást követően többek között a Coinbase, az Intel, az Apple, valamint az Amazon legfrissebb számait is megismerhetjük.