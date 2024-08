Ez már szinte mészárlás: több mint 1000 pontos mínuszban nyithat a Dow

Portfolio 2024. augusztus 05. 14:40

Nyáron a fű se nő a tőzsdéken, a traderek is nyaralnak, gondolhatnánk, ezzel szemben ma reggel viszonylag durván indult a hét, zuhannak a részvénypiacok, a kriptopiacok, ütik a japán részvényeket, az európai tőzsdéken is nagy az esés, és a határidős részvényindexek az amerikai tőzsdéken sem ígérnek sok jót. A befektetők most azt árazzák, hogy az Egyesült Államokban recesszió jön, és a Fednek vészkamatcsökkentéseket kell végrehajtania, de a nagy sztori most a japán jen, ami durván erősödik a múlt heti kamatemelés óta, világszerte zárják a befektetők a korábban alacsony jenkamatok mellett hitelekből finanszírozott pozícióikat, és ha ez nem lenne elég, több esetben fontos technikai szintek estek el a piacokon, ami felerősítette az esést, ráadásul durva geopolitikai feszültség van kibontakozóban Irán és Izrael között.