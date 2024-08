Ennyi volt a felpattanás? Megint esnek a tőzsdék

Az európai tőzsdéken a visszapattanás továbbra sem tűnik igazán jelentősnek, a francia tőzsde szinte a tegnapi záróértéke közele esett vissza, de több másik index esetében is olvadnak a korábbi pluszok.

A magyar tőzsde korábbi jelentős emelkedése is a múlté már, egy ponton 2,4 százalékos pluszban is járt a BUX, mostanra azonban csak 1 százalék az emelkedés mértéke. Az OTP 2,6 százalékos pluszban is volt, ehhez képest már a nyitóár alatt van a jegyzés, így a tegnapi záráshoz viszonyítva 1 százalékos pluszban van a bankpapír.