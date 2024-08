Történelmi ítélet született a Google-lel szemben

Hétfőn egy amerikai szövetségi bíró döntése értelmében a Google megsértette az amerikai trösztellenes törvényeket a versenyellenes magatartásával. Sokan történelmi döntésként tekintenek erre - számolt be a CNN

Amit Mehta amerikai kerületi bíró hétfői véleményében kijelentette:

A tanúvallomások és bizonyítékok gondos mérlegelése után a bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a Google monopolhelyzetének fenntartása érdekében versenyellenes magatartást tanúsított.

Ezzel megsértette a Sherman-törvény 2. szakaszát, amely az Egyesült Államok egyik legfontosabb trösztellenes törvénye.

Az ítélet különösen fájdalmas lehet a Google számára, hiszen több tízmilliárd dollárt költött exkluzív szerződésekre, hogy biztosítsa domináns pozícióját mint alapértelmezett keresőszolgáltató okostelefonok és webböngészőkben.

A bíró szerint ezek az exkluzív megállapodások versenyellenesek voltak. Különösen tekintettel emelte ki a Google Apple-lel és más kulcsfontosságú szereplőkkel kötött szerződéseit. Emellett rámutatott arra is, hogy a Google magas árakat szabott meg keresőhirdetéseiben.

Ezek az exkluzív szerződések azt eredményezték, hogy ha valaki információt akart találni az interneten, általában a Google-t használta.

Ez az ügy nem csupán egy egyszerű jogi vita; sokan úgy tekintenek rá, mint az egyik legnagyobb technológiai trösztellenes ügyre azóta, hogy az amerikai kormány az ezredfordulón perbe fogta a Microsoftot. Merrick Garland igazságügyi miniszter történelmi győzelemnek nevezte ezt az ítéletet:

Egyetlen vállalat sem állhat a törvények felett - függetlenül attól, milyen nagy vagy befolyásos.

A Fehér Ház is üdvözölte az ítéletet. Karine Jean-Pierre sajtótitkár nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy "az amerikaiak szabad és tisztességes internetet érdemelnek."

A Google valószínűleg fellebbezni fog a döntés ellen. Az ítélet azonban már most komoly hatással lehet arra, hogyan teszi elérhetővé keresőmotorját felhasználói számára. A lehetséges jogorvoslati lehetőségek között szerepelhet például egy "választási képernyő" bevezetése is, amely tájékoztatná a felhasználókat más elérhető keresőmotorokról. Emellett pénzbírságra is számíthatnak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio