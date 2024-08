Jó hírt kapott a piac, mutatjuk a tőzsdei reakciókat

A délelőtti kereskedésben továbbra is negatív hangulat látszik az európai tőzsdéken, a magyar piac is mínuszban van. Ezzel folytatódik a globális piacokat napok óta sújtó volatilitás, miután a központi banki politikai döntések körüli vita továbbra is nyomasztja a hangulatot. Az európai tőzsdék így a tegnapi emelkedést nagyrészt visszaadták, különösen a technológiai és bányászati részvények teljesítenek gyengén. Mindeközben a befektetők az amerikai heti munkanélküli segélykérelmek délután érkező adatát várják, amely kiemelt figyelmet élvez a múlt pénteki, csalódást keltő munkaerőpiaci adat után, ami nem kis részben volt felelős a piaci hangulatromlásért.