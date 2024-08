Eltüntették a pánik okozta veszteségeiket a tőzsdék

A júliusi vártnál rosszabb munkaerőpiaci adatok óta a befektetők figyelme a recessziós kockázatok felé irányult, és ebben a kontextusban érdemes szemlélni a mostani inflációs adatot is. A várakozások szerint kismértékben csökkenhet az előző hónaphoz képest az amerikai infláció, azonban a piaci reakció akár el is térhet a korábban megszokottaktól. A ma érkező inflációs adat várható hatásait és piaci jelentőségét járjuk körül ebben a cikkben, ami azért is aktuális, mert a Nasdaq 100 technológiai túlsúlyos index 20%-os esése után minden bejövő új információt árgus szemekkel figyel a piac.