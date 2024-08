Megrohanták a Covid alatt a magánrepülőket a gazdagok, de ennek már vége

Visszaesett a magánrepülőgépes utazások piaca, az Argus International adatai szerint az év első felében 15%-kal csökkent a magánrepülőgépes járatok száma a 2022-es csúcshoz képest - számolt be a Cnbc

A visszaesés ellenére az iparág még mindig a 2019-es szint felett teljesít. A szakértők szerint, ha figyelmen kívül hagyjuk a 2021-es és 2022-es kiugró adatokat, az üzletág a szokásos növekedési pályán halad.

A Covid-járvány alatt sokan váltottak magánrepülésre, ami hirtelen keresletnövekedést eredményezett. A Blade Air Mobility vezérigazgatója szerint azonban a járvány végével sokan visszatértek a menetrendszerinti járatokhoz, vagy vegyesen használják a magánjáratokkal.

A Central Business Jets alapítója elmondta: "Volt a lakosságnak egy olyan rétege, amely megengedhette magának a magánrepülést, de mindig vonakodott, mert nem volt jó optikája. A Coviddal volt okuk a magánrepülésre."

A kereslet csökkenésével az árak is mérséklődnek, ami miatt kihívásokkal néz szembe az iparág. A Wheels Up részvényei jelentősen zuhantak, mielőtt a Delta Air Lines befektetéssel segített. Kisebb charterüzemeltetők is nehézségekkel küzdenek a csökkenő kereslet miatt. Bár a piac konszolidálódik, a szakértők szerint ez nem feltétlenül negatív fejlemény. Az Argus szakértője úgy véli: "Az iparág hosszú távon fenntarthatóbb pályára állt. Nem rossz dolog, hogy egy kicsit hűl a hangulat".

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images