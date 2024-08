Máris megszólalt Medvegyev: a Telegram letartóztatott vezetője elhibázta, amikor elhagyta Oroszországot

Az orosz Biztonsági Tanács helyettes vezetője, Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök kritikával illette Pavel Durovot, a Telegram üzenetküldő alkalmazás orosz származású alapítóját. Medvegyev szerint Durov elhibázott döntést hozott, amikor elhagyta Oroszországot.

A politikus felidézett egy korábbi beszélgetést Durovval, amelyben figyelmeztette őt: "ha nem akar együttműködni a bűnüldöző szervekkel, akkor bármelyik országban gondjai lesznek." Medvegyev úgy véli, Durov tévesen gondolta, hogy külföldön elkerülheti a biztonsági szolgálatokkal való együttműködést.

Rosszul kalkulált

- jelentette ki Medvegyev, hozzátéve, hogy Durov "zseniális 'világember' akar lenni, aki csodálatosan él haza nélkül". A volt elnök szerint azonban ez a stratégia nem működik.

Medvegyev arra is rámutatott, hogy Durov helyzete most még bonyolultabb: "Most már minden közös ellenségünk számára ő orosz - és ezért kiszámíthatatlan és veszélyes".

Végezetül a politikai hangsúlyozta: "Durovnak végre rá kell jönnie, hogy nem lehet hazát választani."

A Telegram alapítóját és vezérigazgatóját ma reggel tartóztatták le Franciaországban.

Forrás: Reuters

