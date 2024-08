Több hibrid autót vesznek Magyarországon, mint benzinest és dízelest együttvéve

Közzétette a szokásos európai újautó-értékesítési statisztikákat az Európai Autógyártók Szövetsége (ACEA), melyekből kiderült, hogy csak stagnált az autópiac júliusban. Az év első hét hónapjához képest azonban továbbra is növekedésről beszélhetünk a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva. A magyar piac mind a júliusi, mind az első hét hónap számai tekintében az EU-s átlag felett teljesített, részben az elektromosautó-vásárlási programnak köszönhetően, bár inkább a hibrideket veszik itthon: több hibrid talál gazdára Magyarországon, mint benzines és dízeles együttvéve.

Stagnáltak az eladások júliusban

Megérkeztek az ACEA autópiaci statisztikái júliusra vonatkozóan. 2024 júliusában az új személygépkocsik uniós regisztrációja szerény növekedést (+0,2%) mutatott, így összesen 850 068 darab autó talált gazdára.

A régió négy fő piacán vegyesek voltak az eredmények: Olaszországban (+4,7%) és Spanyolországban (+3,4%) mérsékelt növekedés, míg a francia (-2,3%) és a német (-2,1%) piacon csökkenést volt tapasztalható.

A magyar piac a maga 2,2 százalékos növekedésével kis mértékben ugyan, de felfelé lógott ki az EU-s átlaghoz képest.

Az év első hét hónapjában az eladások EU-s szinten 3,9 százalékkal nőttek, meghaladva a 6,5 millió darabot. A növekedés részben az alacsony összehasonlítási alapnak köszönhető.

A blokk legnagyobb piacai mind pozitív, de szerény teljesítményt mutattak: Spanyolország (+5,6%), Olaszország (+5,2%), Németország (+4,3%) és Franciaország (+2,2%) egyaránt növekedést könyvelhetett el.

Magyarország átlag feletti bővülésen van túl, itthon 10,7 százalékkal nőttek az eladások.

Hajtásláncok

Júliusban az akkumulátoros elektromos autók az EU autópiacának 12,1 százalékát tették ki, szemben az egy évvel korábbi 13,5 százalékkal. Egyre népszerűbbek a hibrid-elektromos járművek, melyek piaci részesedése 25,5 százalékról 32 százalékra nőtt. A benzin- és dízelüzemű autók együttes részesedése 46 százalékra csökkent az előző évi 50 százalékról.

Az első hét hónapban szinte azonos megoszlást látunk, mint a júliusi hónapban, csak a benzines és a hibrid kategória között van 2 százalékpontnyi változás a benzinesek javára.

Kijelenthető, hogy a hibrid autók tartották növekedésben az EU autópiacát júliusban, hiszen a nagyon alacsony részarányt képviselő egyéb kategóriát leszámítva az összes szegmensben visszaestek az eladások.

A hibrid autók négy legnagyobb piacán kétszámjegyű növekedést regisztráltak: Franciaország (+47,4%), Spanyolország (+31,5%), Németország (+22,4%) és Olaszország (+17,4%).

Az első hét hónapban is nagyon hasonló a helyzet, mint júliusban, vagyis az egyéb kategóriát leszámítva valójában csak a hibrid kategória tud növekedést felmutatni.

Nem pörgnek az elektromos autók

A világ a tisztább energia és az elekromos hajtás felé halad, felülről is ezt tolják, és a gyártók is ebbe az irányba mennek. A fogyasztói igények azonban lassabban alakulnak át, és az ACEA legfrissebb elektromosautó-értékesítési számai jól megmutatják, hogy mire is gondolnak a szektor egyes szereplői, amikor lassuló keresletről beszélnek.

2024 júliusában a teljesen elektromos autók regisztrációja

10,8 százalékkal 102 705 darabra csökkent, és teljes piaci részesedésük 12,1 százalékra esett vissza az egy évvel korábbi 13,5 százalékról.

A Belgiumban (+44,2%), Hollandiában (+8,9%) és Franciaországban (+1%) elért növekedés ellenére Németország visszaesését (-36,8%) nem sikerült ellensúlyozni.

Köszönhetően az állami elektromosautó-vásárlási programnak, Magyarországon a tavalyi év azonos időszakához képest 63,9 százalékkal nőtt az elektromos autók eladása, így a negyedikek voltunk az EU-s rangsorban.

Az EU-ban januártól júliusig 815 399 új teljesen elektromos autót helyeztek forgalomba,

ami lényegében stagnálást (-0,4%) jelent a tavalyi év azonos időszakával összehasonlítva.

Itthon a már említett támogatási programnak köszönhetően messze az EU-s átlag feletti volt a növekedés: a tavalyi év első hét hónapjához képest közel 60 százalékkal több, összesen 5 235 új elektromos autót talált gazdára idén. Ezzel Málta után a második legnagyobb növekedést tudta regisztrálni Magyarország.

Mi a helyzet Magyarországon?

Júliusban Magyarországon az elektromos és a hibrid autók értékesítésének növekedése a teljes piacot is bővülésbe tudta húzni annak ellenére, hogy jelentős volt a visszaesés a benzin, dízeles, és a plugin-hibrid kategóriában.

Júliusban a Magyarországon több új hibrid autót adtak el, mint benzin- és dízelüzeműt együttvéve. Eközben ugyan az elektromosautó-értékesítés jelentősen felfutott, a teljes eladásokon belüli részarányuk továbbra is alacsony, mindössze 7 százalék.

Ha az első hét hónap adatait nézzük, Magyarországon összesen 10,7 százalékos bővülés látható az eladásokban, amelyhez elsősorban az elektromos és a hibrid kategória járult hozzá, bár a benzines autókat leszámítva (az egyéb kategória elhanyagolható méretű) minden kategóriában nőttek az eladások.

A héthavi adatok nem sok különbséget mutatnak a júliushoz képest az értékesítés hajtásláncok szerinti megoszlásában,

leginkább a hibrideket veszik Magyarországon.

Az elektromos autók arány a támogatási program ellenére továbbra is csupán 7 százalék, bár érdemes megjegyezni, hogy a tavalyi év azonos időszakában még csak 5 százalék volt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images